Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı

Mehmetçiğimizin terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ’ı sınırlarımızdan uzaklaştırmak ve bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda önceki gün şehid olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın duygu dolu vasiyeti ortaya çıktı. Şehid olmadan kısa süre önce yapıldığı anlaşılan konuşmada şehid Musa Alkan, tüyleri diken diken eden vasiyetini şu ifadelerle açıklamış: “Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar için anaokul-kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir. Aileme iletirsin telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun.”



VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI



Türkiye, Afrin’de terör örgütlerine nefes aldırmazken, Zeytin Dalı Operasyonu’nun 3. gününde yüreklerimizi dağlayan bir haber geldi. Kilis’in Gülbaba köyünün güneydoğusunda teröristlerle girilen çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehid oldu. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Özalkan’ın bir arkadaşıyla olan mesajlaşması ortaya çıktı. Şehid Özalkan mesajında, “Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar için anaokul-kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir. Aileme iletirsin telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun” ifadeleriyle vasiyetini bildiriyordu.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ



Şehid Musa Özalkan’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. Şehid Özalkan’ın attığı bazı paylaşımları şu şekilde: “Biz Aşkı, Vatan için canını verenlerden öğrendik”, “7 Cihan’a adaleti öğreten mazlumun yanında zalimin karşısında olan ecdadın torunları olduğunu #AslaUnutma”, “Vatansızlığın nasıl bir şey olduğunu anlamak için önce bir ananın kundaktaki çocuğunu değil, cepheye taşıdığı mühimmatın üstünü örtmeyi neden tercih ettiğini anlamak gerek”.

ANNEMİN VE BABAMIN BAŞLARI DİMDİK

Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan yaptığı açıklamada, kardeşinin 2008’den bu yana astsubay olarak görev yaptığını belirtti. Şehidin 2015’e kadar Bolu Dağı Komando Tugayı’nda görevli olduğunu, yılın 9 ayı Şırnak, Gabar, Cudi, Kuzey Irak ve diğer birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan ağabey Özalkan, “Bunların bir kısmını ailem üzülmesin diye söylemezdi. Kendisi benimle paylaşırdı” dedi.



“Biz de inşallah onun şehitlik mertebesinden faydalanırız”



Özalkan, kardeşine şehitlik mertebesi nasib olduğu için Allah’a şükrettiğini, kendilerine de bu mertebenin nasib olması için dua ettiğini vurguladı. Özalkan, şehid kardeşinin Allah yolunda, vatana, millete hizmet etmek için görevini en iyi şekilde yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Biz de inşallah onun şehitlik mertebesinden faydalanırız. Rabbim bizlere de böyle güzel ölümler nasib etsin. Allah devlete, vatana millete zeval vermesin. Bayrağımız inmesin, İslam’ın son sancaktarı olan bu ülke için, bu devlet için hepimiz bin ölür bin doğarız. Biz bu düsturla yetiştik. Çok şükür annemin de babamın da başları dimdik. Bu bizim için bir kıvanç, mutluluk. Elhamdülillah diyoruz.” Kardeşinin evli ve Ayşe Gökçen isimli 5 aylık bir kızı olduğunu belirten ağabey Özalkan, “O bizim, hepimizin, tüm vatanın kızı, Rabb’im onun ömrünü bahtını açık etsin” ifadesini kullandı.