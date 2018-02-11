Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehidin vasiyeti ortaya çıktı!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın duygulandıran vasiyeti ortaya çıktı.

11 Şubat 2018 Pazar 13:07
Şehidin vasiyeti ortaya çıktı!

7 Şubat 2018 tarihinde Suriye'nin Afrin bölgesinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, tim komutanı olan ve aynı saldırıda yaralanarak tedavi altına alınan silah arkadaşına verdiği 10 Ocak 2018 tarihli mektubu ortaya çıktı.

Şehit mektubunda "Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılı, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da, Beyza da haklarını helal etsin üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız İnşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" yazdı. Şehidin yazdığı mektup herkesi duygulandırırken, vasiyet arkadaşları tarafından çerçeveletildi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 13:07
  1. Suriye
  2. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Kalın ve McMaster arasında kritik görüşme
    1. İbrahim Kalın ve McMaster arasında..
    2. TSK'dan son dakika açıklaması!
    3. HDP'den 'ihanet' mesajı!
    4. 100 bin baş sığır ithal edilecek! O..
    5. 300 koyun+maaş projesi hakkında flaş..
    6. Bu lisede okuyan öğrenciler 1400 TL..
    7. Şehidin vasiyeti ortaya çıktı!
    8. Bahçeli: Hz. Musa'ya karşı Firavun'un..
    9. Fikret Orman canlı yayında açıkladı!..
    10. Bu lisede okuyan öğrenciler bakın..
    11. Genç yıldız Galatasaray'a sezon sonu..
    12. ABD'nin küstah isteğine karşı tokat..
    13. HDP'nin kongresi için askerler nöbet..
    14. Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    15. Koaceli'de saatte 72 araç üretildiği..
    16. En uygun ücretli SUV'u Duster!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı..
    18. '28 Şubat dönemi mahkumları yeniden..
    19. İngiltere'den PKK itirafı
    20. Everton taraftarlarından Cenk Tosun..
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok