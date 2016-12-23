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Şehidin tabutuna nişan kıyafeti konuldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın (24), memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 25 gün önce nişanlanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbisesi konulması yürekleri dağladı.

Şehidin tabutuna nişan kıyafeti konuldu
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:40
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Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, El Bab'da DEAŞlı teröristlerce şehit edilen 16 askerden 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Gündoğdu Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Şehidin annesi Asuman, kardeşi Mert, babası Mustafa Yalçın ve nişanlısı Özge İslam ile akrabaları, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Tabutun üzerine takım elbisesi konuldu

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından Merkez Cami'ye getirildi. Halasının oğlu Mahmut Şerbetçi, tabutunun üzerine şehidin nişan elbisesini koydu. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Yalçın'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Zeyid Aslan, Celil Göçer ve Yusuf Beyazıt, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



 
EtiketlerGündoğduSuriyeAK PartiTokatErbaaVeysel Eroğlu
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