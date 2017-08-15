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Şehidin sözlüsünden yürekleri sızlatan paylaşım

Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen özel harekat polisi Erhan Konuk'un sözlüsü Görkem Nur Ayaz'ın, Facebook'taki sayfasından yaptığı duygu dolu paylaşım yürekleri dağladı.

15 Ağustos 2017 Salı 11:53
Şehidin sözlüsünden yürekleri sızlatan paylaşım

Şehit polis memuru Erhan Konuk, 6 Ağustos'ta memleketi Adana'nın Pozantı İlçesi'ne bağlı Aşçıbekirli Mahallesi'nde 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehidin sözlüsü Görkem Nur Ayaz törende, "Hayallerimiz vardı. Beni nasıl bırakıp gitti? Üç ay sabır edemiyorum bir ömür nasıl sabır edeceğim" diye gözyaşı döktü. Ayaz, şehit sözlüsünün ardından Facebook hesabından 13 Ağustos'ta duygu dolu bir paylaşım yaptı.

NASIL TARİF EDİLEBİLİR BU ACI

Görkem Nur Ayaz paylaşımında şöyle yazdı: "Erhanımmmm canıma can diye saydığım, eksiklerimi tamamlayanım. Bugün seni toprağa vereli bir hafta oldu. Canımı nefesimi ruhumu alıp gideli tam bir hafta. Nasıl tarif edilir bu acı nasıl anlatılır yokluğun. Neye kime ağlanır hıçkıra hıçkıra. Ben ki tırnağın kırılsa burada gözyaşım kuruyana kadar ağlayan, şimdi gözlerim görmez oldu. Hep derdin, 'canıma can olanım, gözümün gönlümün nuru' diye. Canına can olamadım aşkım, canımdan verip seni tutamadım yanımda. Bundan sonra ne yaparım nasıl dayanırım yokluğuna inan hiç bilmiyorum. Elimden bir şey gelmiyor, içim daha çok parçalanıyor. 10 sene sonrasını bile düşünmüşken ben 1 saat sensiz ne yaparım diye düşünür durur oldum."

BEN DEFALARCA ÖLDÜM

Sözlüsüne yazdığı paylaşımda her gün defalarca öldüğünü belirten Görkem Nur Ayaz şöyle devam etti:

"Sen bir kere şehit olurken ben burada defalarca öldüm. Sen bir kere uyurken ben her gece nasıl uyurum diye deli oldum. Sen bilirsin ölmekten ve sevdiklerimi kaybetmekten çok korkardım. Ben ölmeyi dört gözle bekler oldum. Ne zaman büyüdüm de ölmekten bir saniye korkmaz oldum. Olmadı aşkım, olmadı. Dünya gözüyle doyamadım, ellerine gözlerine. Bakmaya bile kıyamadığım gözlerini yaşadığım süre göremez oldum. Çok acıyor her yanım. Seninle attığını hisseden kalbim atmaktan nefret ediyor. Bütün hücrelerim beni ben yaptığı için yenilenmekten korkuyor."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:53
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