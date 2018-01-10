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Şehidin nişanlısı: Ben artık vatanımla evliyim

Özel Harekât Polisi Hakan Yılmaz da 50 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:23
Şehidin nişanlısı: Ben artık vatanımla evliyim

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na F-16 uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırıda 28 yaşındaki Özel Harekât Polisi Hakan Yılmaz da 50 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Doğum gününde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın şehadet haberi nişanlısı Gülhan Aygün'ün kalbine de kor gibi düştü. 28 Ağustos'ta nişanlısı ile dünya evine girmeyi planlayan Gülhan Aygün şehidini toprağa verdikten sonra, emniyet içinde bulunan FETÖ'cülerin nişanlısının komiser olmasını nasıl engellediğini bir bir anlattı. O gün verdiği röportajda Gülhan Aygün, nişanlısının hayallerini yarım bırakan FETÖ'ye meydan okurcasına onun hayallerini gerçekleştirmek için komiser olacağını söyledi. Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve aynı üniversitenin Sinema-Televizyon bölümlerini bitirmesine rağmen aşkına verdiği söz uğruna tüm hayatını değiştirdi.

DÜĞÜN TARİHİNDE AKADEMİYE GİRDİ

Aygün, düğün tarihi olarak belirledikleri 28 Ağustos'ta, şehidinin komiserlik hayalini gerçekleştirmek için polis akademisine girdi ve bir yıllık eğitimin ardından komiser oldu. Gülhan Aygün daha sonra nişanlısının izinden giderek, özel harekâtçı olmak için 4 aylık zorlu bir eğitime girdi. Gülhan Aygün, eğitimini cuma günü tamamlayıp mezun olacak.

Duygularını anlatan Gülhan Aygün şunları söyledi: "Allah nasip etti başardım. Bana 'Senin hayallerin' diyorlar. Ne hayali. Şehitlerin canlarının yanında benim hayalimin lafı mı olur. Kıyaslanamaz bile. Ben Hakan'a hakkımı helal hediyorum. Umarım o da bana hakkını helal eder. Bundan sonra FETÖ'cü hainler ve terör örgütleri karşısında beni bulacak."

Gülhan Aygün nişanlısı şehit Özel Harekât Polisi Hakan Yorulmaz'ın hayalini gerçekleştirdi.

VATAN İÇİN AYAĞA KALKTIM

"28 Ağustos'ta düğünümüz olacaktı. Benim Hakan'ın hayallerini gerçekleştirmek için polis akademisine girdiğim tarih oldu" diyen Aygün "İşte o gün yani 28 Ağustos'ta benim düğünüm vardı. Ben o gün vatanımla evlendim" dedi.

Gülhan Aygün "Özel harekât eğitimimi cuma günü tamamlıyorum. Hakan'ın bayrağını bıraktığı yerden teslim alıyorum. 4 ay süren zorlu eğitimi başarıyla geçtim. Sabah 05.30'da içtimaya başlayıp, gece 23.00'e kadar çalışıyoruz. Çok şükür başardım. Bundan sonra vatanın her yeri benim görev yerim" dedi.

Nişanlısı Hakan Yorulmaz ile o kâbus gecesi 22.30 sıralarında saldırı başlamadan önce konuştuklarını anlatan Gülhan Aygün 'Ben ölürsem, meleklerimi gönderirim sana. Allah seni gönlüme göre verdi' dedi. Meğer bunlar onun son sözleriymiş. Sen ölürsen ben de ölürüm diyordum. Vatan için ayağa kalktım" dedi.

HAKAN ÇOK GÜZEL KOKUYORDU

15 Temmuz gecesini anlatan Gülhan Aygün "Bir doğüm günü pastası hazırladım. Hakan'ın kaldığı evi süsledim. Ve ona bir mektup yazıp evden çıktım. Bana 'Sen gelmeden pastamı yemeyeceğim" dedi. Ama sonra göreve çağrıldı. Saat 23.30'da en son benimle konuştu. 'Binayı tarıyorlar, patlama falan yok' demişti. Bu konuşmanın hemen sonrasında yaşanan ikinci patlamada şehit olmuş. Gölbaşı morgunda cenazesini bulduk. Uyuyor gibiydi ve nasıl olduğunu anlamadım ama çok güzel kokuyordu" demişti. (Sabah)

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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