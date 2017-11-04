Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehidin namazını imam olan babası kıldırdı

Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in cenaze namazını babası kıldırdı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:20
Şehidin namazını imam olan babası kıldırdı

İzmir'den Salihli'ye helikopterle getirilen şehidin cenazesi ilk önce çocukluğunun geçtiği anneannesinin evinin önüne götürülerek, komşularından helallik alındı.

Ardından Hamidiye Camisi'nde düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı görev arkadaşları tarafından omuzlanarak katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehidin eşi Yeşim Taşdemir, tabuta sarılarak gözyaşı döktü, küçük kızı Esma ise babasının tabutunu sevdi.

Şehidin cenaze namazı ise imam olan babası İbrahim Taşdemir tarafından kıldırıldı.

Namaz öncesi imam cübbesini giyerek tabutun yanına gelen baba, oğlunun fotoğrafını görünce duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Fotoğrafı eline alarak öpen Taşdemir, yakınları tarafından teselli edildi.

Namazı kıldıran Taşdemir, daha sonra yaptığı konuşmada, oğlunun şehadetine şükrettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sevgili Müslümanlar, necip millettim, Allah sizlerden ebedi razı olsun. 'Rabbimiz, nimetlerimi sayarak bitiremezsiniz' diyor ya İbrahim suresinde, bana Rabbimin en büyük nimetlerinden biri Ahmet oğlum doğduğunda, onun doğumuyla gelmişti. Rabbime sonsuz hamdolsun, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyuyorum. Her zaman devletim yanımdaydı Allah bu devlete zeval vermesin."

Törene, çok sayıda vatandaşın yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir, CHP Milletvekili Mazlum Nurlu ile Vali Mustafa Hakan Güvençer, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Erhan Can da katıldı.

Özel Hareket polisleri ve İl Emniyet Müdürü Bilgiç tarafından omuzlanarak cenaze aracına konan şehidin naaşı, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Diyarbakır'da Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere operasyon düzenlenmiş, bir hücre evine güvenlik güçlerince giriş yapıldığı esnada el bombası atılması sonucu 10 güvenlik görevlisi yaralanmış, ağır yaralı polis memuru Taşdemir, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 16:20
  1. Ahmet Alp Taşdemir
  2. Şehitlik ziyareti
  • Sahin Sahin 1 sa önce
    Allah (cc)rahmet etsin.
  • N.turgutN.turgut1 sa önce
    Allah şehidimize rahmet eylesin.ana babasına sabırlar versin.aziz milletimizin başı sağolsun.allah bu yiğitlerden milletimizi mahrum bırakmasın.arkada kalan nesline babasına layık evlat yetiştirmeyide bu millete nasip etsin.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Romenlerden Türk hakeme sert tepki: Üç hakem göremediler
  1. Romenlerden Türk hakeme sert tepki: Üç..
  2. Antalyaspor, Karabükspor'a puan..
  3. PKK'lı teröristler Almanya'yı..
  4. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
  5. Ekonomide günün özeti - 4 Kasım 2017
  6. Dünyada günün özeti – 4 Kasım 2017
  7. Anlamlı hareket! Sahaya böyle çıktılar
  8. AB'den "Arakan'da etnik temizlik"..
  9. ABD Büyükelçiliği önünde 3 ülke..
  10. Avustralyalılar mülteciler için yürüdü
  11. Giresunspor, Erzurum'a geçit vermedi
  12. Putin'den Çağlar'a 'dostluk' nişanı
  13. Trump'tan Pearl Harbor'ı ziyaret
  14. Çiğ tüketilmesi kalp krizi ve kanser..
  15. 'Burhan Kuzu onore edilecek'
  16. 15 yılın en büyük petrol rezervi..
  17. ''Siyasi oyunları bir kenera bırakın''
  18. Kremlin'de Putin'den Türk iş adamına..
  19. Tarihi tren 10 saat erken geldi
  20. Sınırda mancınıkla sigara kaçakçılığı
Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
''Türkiye olmasa bitmiştik''
''Türkiye olmasa bitmiştik''
Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti
İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti