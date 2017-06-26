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Şehidin kızından yürek burkan soru: Anne burası cennet mi?

Elazığ’da geçtiğimiz sene PKK'nın saldırısında şehit olan polis Yakup Kılınç'ın kabrini ziyaret eden 4 yaşındaki kızının annesine, "Baba, baba, anne beni duymuyor burası cennet mi" demesi duygulandırdı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:05
Şehidin kızından yürek burkan soru: Anne burası cennet mi?

16 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır’da Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonu’na terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda Elazığlı polis memuru Yakup Kılınç ile birlikte 5 polisle 5 yaşındaki polis çocuğu şehit olmuştu. Elazığlı Şehit Kılınç’ın naaşı Harput’ta bulunan 15 Temmuz Polis Şehitliği’ne defnedilmişti.

Bayram nedeniyle şehit Kılıç’ın eşi Özgül ve 4 yaşındaki kızı Şeyma, kabir başına gitti. Babasının mezarı başına oturan Şeyma Nisa, "Baba, baba, baba" diye seslenip cevap alamaması üzerine annesine, “Anne beni duymuyor, baba, burası cennet mi" demesi duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bu sırada şehidin eşi de kocasının fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. O anlar sosyal medyada da paylaşılırken, videoyu izleyenler duygusal anlar yaşadı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:05
  1. Diyarbakır
  2. Elazığ
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