Şehidin başında nöbet tuttu

Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen piyade astsubayOsman Açıkgöz'ün silah arkadaşı, şehidin başında nöbet tuttu.

Şehidin başında nöbet tuttu
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:20
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Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 7 Ocak'ta Kahramanmaraşlı Astsubay Osman Açıkgöz şehit düşmüştü. Bu haberin ardından gelen bir fotoğraf karesi ise herkesi ağlattı.

ÇATIŞMA DEVAM EDİYORDU

Çatışma sürdüğü için şehidin Türkiye'ye nakli mümkün olmamıştı. Üzeri bayrakla örtülen naaşın başında silah arkadaşları son görev olarak şehit nöbeti tuttu. Çatışma durunca da şehit Gaziantep'e götürüldü.

 
Etiketlerosman açıkgözFırat Kalkanı harekatı
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