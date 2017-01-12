Şehidin başında nöbet tuttu

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 7 Ocak'ta Kahramanmaraşlı Astsubay Osman Açıkgöz şehit düşmüştü. Bu haberin ardından gelen bir fotoğraf karesi ise herkesi ağlattı.
ÇATIŞMA DEVAM EDİYORDU
Çatışma sürdüğü için şehidin Türkiye'ye nakli mümkün olmamıştı. Üzeri bayrakla örtülen naaşın başında silah arkadaşları son görev olarak şehit nöbeti tuttu. Çatışma durunca da şehit Gaziantep'e götürüldü.
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 7 Ocak'ta Kahramanmaraşlı Astsubay Osman Açıkgöz şehit düşmüştü. Bu haberin ardından gelen bir fotoğraf karesi ise herkesi ağlattı.