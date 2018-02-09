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Şehidin baba evinde yas var!

Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay'ın Kocaeli'deki babaevinde yas var...

09 Şubat 2018 Cuma 20:48
Şehidin baba evinde yas var!

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay'ın (27) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI, VATANDAŞLAR TAZİYEYE GİTTİ

Güzeller Mahallesi'nde yaşayan baba Erol ve anne Gülhanım Ağçay'a acı haber, Kaymakam Mustafa Güler ve askeri yetkililer tarafından verildi.  Haberi aldıktan sonra fenalaşan Gülhanım Ağçay'a ilk müdahale, 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Türk bayrağı asılan şehidin evine, akrabalarının yanı sıra vatandaşlar da taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

CHP'Lİ VEKİL DE TAZİYEYE GİTTİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile İl Müftüsü Yusuf Doğan, şehidin evine gelerek aileye başsağlığı diledi. Şehit İlker Ağçay'ın 2 kız kardeşinin olduğu, babasının da nakliyecilik yaptığı öğrenildi.

Kaymakam Güler, şehidin cenaze namazının yarın öğle vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınmasının planlandığını bildirdi.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 20:48
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