Şehide son bakış! Üniformasını giydi...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül'ün cenazesi, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildikten sonra memleketi Çorum'a gönderildi.

Şehidin cenazesi, burada anne Zeynep, baba Mustafa Akgül ile yakınları, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenaral Özkan Edip Akgülay, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı tarafından karşılandı.

Şehidin üniformasını giyerek asker selamı veren kız kardeşi Fatma Nur Akgül ve yakınları gözyaşı döktü.

Akgül'ün cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Çorum'un Alaca ilçesine götürüldü.