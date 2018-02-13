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Şehide haciz skandalında yeni gelişme… Avukata büyük şok!

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'e Mehmetçik Vakfı’ndan tokat gibi bir cevap geldi.

13 Şubat 2018 Salı 00:59
Şehide haciz skandalında yeni gelişme… Avukata büyük şok!

Mehmetçik Vakfının internet sitesindeki açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, "Utandıran davada avukat da harekete geçti. Mehmetçik Vakfına bağış yaptı" şeklinde haberler yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın icrası sırasında ilk şehidimiz olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan adına, 2009'da karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekalet ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine Gün tarafından vakfın internet sayfası üzerinden, kredi kartından 12 Şubat'ta saat 13.48'de, şehidimiz adına vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin liranın, Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 17.08'de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir."

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 00:59
  1. mehmetçik vakfı
  2. şehit
  3. asker
  4. son dakika

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