Bakanlıktan şehidin ikramiyesine haciz koyan avukata suç duyurusu
Adalet Bakanlığı, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden küstah avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.12 Şubat 2018 Pazartesi 13:09
Adalet Bakanlığınca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
1 GÜN SONRA EVİNE HACİZ GELDİ
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi olan Musa Özalkan'ın, hayatını kaybettiğinin ertesi günü evine haciz geldi.
22 Ocak'taki çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 2009'da bir çiftin arabasına çarptı. Kasko olmadığı için karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden kendisi ödeyerek yaptırdı.
MAAŞINA HACİZ KONULMUŞ
Kaza yargıya taşındı ve Musa Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı. "50 bin lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem" deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa 18.838 lira ödeme yaptı.
AVUKAT, ŞEHADET HABERİYLE HEMEN İCRA DAİRESİNE KOŞTU
Karşı tarafın avukatı 22 Ocak'ta Musa'nın hayatını kaybettiğini öğrendikten bir gün sonra harekete geçti. 23 Ocak'ta Yozgat Yerköy İcra Dairesi'ne müracaat etti. Askerin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını şu ifadelerle talep etti:
"Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. "
EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ARABASINA HACİZ
Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89 bin 327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı aldı. Yine Musa Özalkan'ın adını kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşüldü.
AĞABEYİ 55 BİN TL TOPLADI
Ağabey Necip Özalkan, cep telefonunda haciz SMS'ini görünce 55 bin lira para topladı, 8 Şubat günü çiftle buluşup parayı verdi. Karşılığından da yazılı evrak imzaladılar ve dosya nedeniyle Musa Özalkan'ın arabası ve emekli ikramiyesi üzerine konulan haczin kaldırılmasına onay verdiler. Aile, Musa'nın maaşından kesilen 18 bin liranın da kendilerine verilmediğini, avukatta olduğunu bildirdi.
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Abdullah20 dk önce Sizi gibi ailenin de acukatında Allah belanızı versin soysuzlar. Hepimiz sıcak yatağımızda rahat uyurken şühadamız canını verdi. Gebermessiniz daha düşük arabaya binseniz..soyunuzda ermenilik var şahsiyetsizler Abdullah20 dk önce Sizi gibi ailenin de acukatında Allah belanızı versin soysuzlar. Hepimiz sıcak yatağımızda rahat uyurken şühadamız canını verdi. Gebermessiniz daha düşük arabaya binseniz..soyunuzda ermenilik var şahsiyetsizler Bekir36 dk önce Sehitlerin tüm borclari devlet tarafindan ödenmelidir. .. Sedat51 dk önce Metin feyzioglunun avukatlarındanda bu beklenir barolar birligine devlet el koysun. ado51 dk önce bu şerefsiz ....avukat kimya kimyabu utanmaz arlanmaz kimya ya şehitlerimizin borcu varsa silinecektir kanıyla canıyla bu vatana şehit gitti bu çocuk içimden yaralandım ağladım sızladım yazacak birşey bulamadım nalet olsun böyle insanalra ya oçocugun borcu bu devlete varsa onu biz ödemeye hazırız kardeşim biz penir ekmek yeriz bu çocuğun borcunu öderiz Emekli4854 dk önce Avukat suçluda, alacaklılarda şehitin kardeşinin topladığı paraları almış. Borç 109 bin olduğuna göre manevi tazminatta var sanırım. Vazgeçiverseler olmaz mı sanki. Hakan1 sa önce ulan rezil avukat bu yaptığın nedir??Senin gibi avukat olmaz olsun sen kime yaranmaya çalışıyorsunda devletimiz için canını veren bir kardeşimizin hakkına tecavüz etmeye kalkıyorsun...Belkide karşı taraf senden daha insaflı olacak ve parasını istemeyecek.... Ahmet SANCAK1 sa önce Bir yolunu bulur yine yırtar bu avukat.Suçlu yine onu tutanlar olur..Benim arkadaş bir avukat arkadaşın arabasında iken kaza yapmış.Polis yüzde yüz avukatı suçlu bulmasına ve kendileride suçlu olduğunu konuşmalarına rağmen sonuç, gariban karşı tarafdan bir de tazminat aldılar. mevlüt1 sa önce bu avukatların büyük çoğunluğu. .. Mehmet 1 sa önce Senin gibi avukatin Allah belasini versin alin elinden Bunun diplomasin...