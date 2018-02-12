Bakanlıktan şehidin ikramiyesine haciz koyan avukata suç duyurusu

Adalet Bakanlığınca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

1 GÜN SONRA EVİNE HACİZ GELDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi olan Musa Özalkan'ın, hayatını kaybettiğinin ertesi günü evine haciz geldi.

22 Ocak'taki çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 2009'da bir çiftin arabasına çarptı. Kasko olmadığı için karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden kendisi ödeyerek yaptırdı.

MAAŞINA HACİZ KONULMUŞ

Kaza yargıya taşındı ve Musa Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı. "50 bin lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem" deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa 18.838 lira ödeme yaptı.

AVUKAT, ŞEHADET HABERİYLE HEMEN İCRA DAİRESİNE KOŞTU

Karşı tarafın avukatı 22 Ocak'ta Musa'nın hayatını kaybettiğini öğrendikten bir gün sonra harekete geçti. 23 Ocak'ta Yozgat Yerköy İcra Dairesi'ne müracaat etti. Askerin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını şu ifadelerle talep etti:

"Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. "

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ARABASINA HACİZ

Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89 bin 327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı aldı. Yine Musa Özalkan'ın adını kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşüldü.

AĞABEYİ 55 BİN TL TOPLADI

Ağabey Necip Özalkan, cep telefonunda haciz SMS'ini görünce 55 bin lira para topladı, 8 Şubat günü çiftle buluşup parayı verdi. Karşılığından da yazılı evrak imzaladılar ve dosya nedeniyle Musa Özalkan'ın arabası ve emekli ikramiyesi üzerine konulan haczin kaldırılmasına onay verdiler. Aile, Musa'nın maaşından kesilen 18 bin liranın da kendilerine verilmediğini, avukatta olduğunu bildirdi.