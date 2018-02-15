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Şehid Metin Yüksel unutulmadı

Şehadetinin 39. yıl dönümünde Şehid Metin Yüksel, Şehit ve Şehadet Paneli'nde anılacak.

15 Şubat 2018 Perşembe 19:32
Şehid Metin Yüksel unutulmadı

İslami öğrenci hareketlerinin en ön safında yer alan ve 23 Şubat 1979'da şehadete kavuşan Şehid Metin Yüksel 39 yıl sonra da unutulmadı. 

Şehid Metin Yüksel Platformu tarafından 17 Şubat saat 19:00'da Birlik Vakfı İstanbul Şubesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan Şehit ve Şehadet Paneli'nde Şehid Metin Yüksel anılacak. Mehmet Şahin'in yönettiği panelde Metin Yüksel'in dava arkadaşı Mehmet Kaya, Araştırmacı-Yazar Ramazan Deveci ve Gazeteci-Yazar Mehmet Eşin konuşma yapacak.

ŞEHİD EDİLDİĞİ YERDE YÜRÜYÜŞ YAPILACAK

Ayrıca 23 Şubat'ta Cuma namazının ardından şehid edildiği Fatih Camii'nden kabrine kadar sürecek bir yürüyüş ile de anılacak. 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 19:32
  1. Şehid Metin Yüksel Platformu
  2. Şehid Metin Yüksel
  3. Metin Yüksel

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