Seher bebek açlıktan öldü

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca insan yediğini beğenmezken yanıbaşımızdaki katil Beşar Esed yönetimindeki Suriye’de ise minik bebekler bir bir açlıktan ölüyor...

Başkent Şam’da Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da yetersiz beslenme nedeniyle yeni doğan bebekler hayatını kaybediyor.

Esed’in 5 yıldır abluka altında tuttuğu 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta, Astana’da Türkiye, Rusya ve İran tarafından “çatışmasızlık” bölgelerinden biri ilan edilmiş olsa da Esed rejimin hava saldırıları devam ediyor.

Haftalardır süren rejim saldırılarında birçok sağlık merkezi ve ilaç deposu kullanılamaz hale geldi. Son aylarda rejim ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Doğu Guta halkının kaçak yollar, tüneller ya da aracı tüccarlar vasıtasıyla ihtiyaç maddelerine ulaşmasını da engelleyince ölümler kaçınılmaz oldu.

Bölgede bebek maması ve süt de tamamen tükenmiş durumda. Doğu Guta’da doğumundan hemen sonra tedavi altına alınan bebeklerden 1 aylık Seher Difda, gazetecilerin fotoğraf çekiminden saatler sonra yetersiz beslenme nedeniyle gece hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü sağlık merkezinde son saatleri kameralara yansıyan Seher bebeğin, oldukça zayıf ve bitkin olduğu dikkati çekiyor.

Suriye Geliştirme Kurumu Sağlık Bölümü Müdürü Dr. Yehya Abu Yehya, Seher bebeğin anne rahmindeyken yetersiz beslenme yüzünden gelişemediğini kaydederek, “Tıbbi imkansızlıklar içinde 1 ay süren çabalara karşın minik yavru gece fenalaşarak yaşam mücadelesini kaybetti” dedi.

Doğu Guta sağlık merkezi, sosyal medyadan dün ayrıca 1 aylık Ubeyde bebeğin de yetersiz beslenmeden öldüğünü açıkladı. Doktorlar, rejim ablukası yüzünden yeterli besin ve süt bulunamadığını, bunun yenidoğan ölümlerinin hızla artmasına neden olduğuna dikkati çekti. El-Hakim Acil Bakım Merkezi’nde çalışan çocuk hastalıkları uzmanı Dr. İsmail Hakim, yetersiz beslenme kaynaklı bebek ölümlerinin arttığına işaret ederek, her dört çocuktan birinin tehlikede olduğunu ve gerekli yardımın ulaşmaması halinde yüzlerce çocuğun daha öleceğini belirtti.