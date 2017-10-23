Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Seher bebek açlıktan öldü

Suriye’deki diktatör, ablukaya aldığı Doğu Guta’daki binlerce sivil için gıda ve tıbbi malzeme girişine bile izin vermiyor.

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:10
Seher bebek açlıktan öldü

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca insan yediğini beğenmezken yanıbaşımızdaki katil Beşar Esed yönetimindeki Suriye’de ise minik bebekler bir bir açlıktan ölüyor... 

Başkent Şam’da Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da yetersiz beslenme nedeniyle yeni doğan bebekler hayatını kaybediyor.

Esed’in 5 yıldır abluka altında tuttuğu 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta, Astana’da Türkiye, Rusya ve İran tarafından “çatışmasızlık” bölgelerinden biri ilan edilmiş olsa da Esed rejimin hava saldırıları devam ediyor.

Haftalardır süren rejim saldırılarında birçok sağlık merkezi ve ilaç deposu kullanılamaz hale geldi. Son aylarda rejim ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Doğu Guta halkının kaçak yollar, tüneller ya da aracı tüccarlar vasıtasıyla ihtiyaç maddelerine ulaşmasını da engelleyince ölümler kaçınılmaz oldu. 

Bölgede bebek maması ve süt de tamamen tükenmiş durumda. Doğu Guta’da doğumundan hemen sonra tedavi altına alınan bebeklerden 1 aylık Seher Difda, gazetecilerin fotoğraf çekiminden saatler sonra yetersiz beslenme nedeniyle gece hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü sağlık merkezinde son saatleri kameralara yansıyan Seher bebeğin, oldukça zayıf ve bitkin olduğu dikkati çekiyor. 

Suriye Geliştirme Kurumu Sağlık Bölümü Müdürü Dr. Yehya Abu Yehya, Seher bebeğin anne rahmindeyken yetersiz beslenme yüzünden gelişemediğini kaydederek, “Tıbbi imkansızlıklar içinde 1 ay süren çabalara karşın minik yavru gece fenalaşarak yaşam mücadelesini kaybetti” dedi.

Doğu Guta sağlık merkezi, sosyal medyadan dün ayrıca 1 aylık Ubeyde bebeğin de yetersiz beslenmeden öldüğünü açıkladı. Doktorlar, rejim ablukası yüzünden yeterli besin ve süt bulunamadığını, bunun yenidoğan ölümlerinin hızla artmasına neden olduğuna dikkati çekti. El-Hakim Acil Bakım Merkezi’nde çalışan çocuk hastalıkları uzmanı Dr. İsmail Hakim, yetersiz beslenme kaynaklı bebek ölümlerinin arttığına işaret ederek, her dört çocuktan birinin tehlikede olduğunu ve gerekli yardımın ulaşmaması halinde yüzlerce çocuğun daha öleceğini belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 08:10
  1. Doğu Guta
  2. Suriye
  • gülergüler3 sa önce
    Şu tablo çok acı verici söylenecek bisey yok malesef Allah deyip susuyoruz keske başka bisey yapabilsek koskoca dünya bir avuç zalimle başa çıkamiyorsa ne denilebilir buna
  • hayrihayri3 sa önce
    nerede g8 midir d8 midir nedir? nerede o kurmus olduklari Islam ordusu? akit soruyorum! lafa geldimi mangalda kül birakmiyoruz! ümmetin hali iste bu! kimse hikaye okumasin artik, rüyalarda ve gecmislerde gezinmekten artik vazgecelim! Ya kiniyoruz ya kinaliyoruz nedir bu arkadas! tek derdimiz kendimiziz, karnimiz doysun, ay sonu para hesaba yatsin, karpuzda yata yata büyür... bu ölenler bizim vatandasimiz ahali! ingilizin veya fransizin aramiza cekmis oldugu cizgiler bizleri baglarmi??? yaziklar olsun bizlere!!! Hükümetimiz ve arkalarindan gidenler haricinde, bir tek sesini cikartan yok! orta Asya dingonun ahirina Döndü! gelen giden istedigi serefsizligi yapiyor! BAE gibi suudi ler gibi ki...Larini dolarlarla silen alcaklar seyrediyor!!! ingilizin usaklari, gerci usak musak degil genini arastirsan bu krallarin, kesin batili cikar (baba tarafindan)!!!
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Melih Gökçek böyle sevindi
Melih Gökçek böyle sevindi
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı