İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şeffaf Mutfak'ta ikinci dönem

Çekmeköy Belediyesi ve Sealed Air iş birliği ile yürütülen Şeffaf Mutfak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler projesine başvuru yapan yeni işletmeler, Şeffaf Mutfak bayraklarını almaya başladı.

23 Haziran 2017 Cuma 22:38
Şeffaf Mutfak'ta ikinci dönem

Çekmeköy’de gıda sektöründe hizmet veren tüm işletmelerin yeme-içme alanlarında bir standart oluşturarak, vatandaşa sağlıklı ve güvenilir hizmet verebilmeleri için işletmelere yol gösteren Şeffaf Mutfak Projesi’nde eğitim ve denetimler devam ediyor. Çekmeköy Belediyesi ve profesyonel temizlik ve hijyen ürün/sistemleri sektöründe çözümler üreten Sealed Air’in iş birimi Diversey Care, tarafından 2016 yılında hayata geçirilen projenin ikinci döneminde 26 işletme başvuru yaptı.  Gönüllü olarak projeye dahil olan işletmeler, kendi şartları göz önünde bulundurularak gıda güvenliği ve hijyen konusunda uzman ekipler tarafından değerlendirildi.  Ekiplerin analizlerinden sonra hazırlanan raporla, işletmeler mevcut durumlarını görme fırsatı buldular. Çıkan rapora göre, tespit edilen eksiklik ve yanlışların düzeltilmesi için işletmelere tavsiyelerde bulunuldu ve bu düzenlemelerin yapılması için süre verildi.  İncelemeler, düzenlemeler ve eğitimlerin ardından istenilen düzeye ulaşan işletmeler “Şeffaf Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Sertifikası ile Bayrağı”  almaya hak kazandılar.

Üç İşletme Güven Sembolü Bayrağını Aldı

Bayrak alma sürecini çabuk tamamlayan üç işletme verilen sürelerden önce Şeffaf Mutfak bayrağını almaya hak kazandı. İkinci dönemin ilk bayraklı işletmeleri Mimar Sinan Caddesi’nde pasta ve kek üretimi yapan Cake Lovers, Mimar Sinan Mahalesi’nde hizmet veren Nasreddin Hoca Anaokulu’nun yemekhanesi ve Çavuşbaşı Caddesi’nde bulunan Şampiyon Kokoreç Çekmeköy Şubesi  oldu.

Aktaş Et Lokantası, Aranaş Yemek  Şirketi, ISS Hazır Yemek/ Çekmeköy Doğa İlkokulu Yemekhanesi, Kahve Durağı, Mura Ekmek Fırını, Swiss Cafe, Nar Ağacı Restoran, Nur Abla Karadeniz Sofrası, Sizin Ev Yemekleri, Görgülü Pastanesi, Köylüce, Çekmeköy Belediyesi Sosyal Tesisleri Yeditepe Restoran, Yılmaz Et Mangal, Süslü Bahçe Restoran, Kasaba Restoran gibi ilk dönem bayrak alanlar arasına katılan yeni mutfakların takip denetimleri diğerleriyle birlikte periyodik olarak devam edecek.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 22:38
  1. Çekmeköy Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. 'Fransa'yı Nazilerin elinden biz..
    3. ABD'de F-16 kaza yaptı!
    4. Londra'da 5 büyük binada yangın..
    5. Avrupa’yı kıskandıran tablo! Türkiye..
    6. Otobüs şoförlerinden etekli protesto!
    7. BAE ne yapacağını şaşırdı! Katar’a..
    8. BAE'ye Belçika'dan büyük şok! 8..
    9. Katar'dan yeni hamle! 37 ülkeye...
    10. Bakan Işık'tan "zehirlenme"..
    11. Tarkan’la fizy’de rekor
    12. Başkan Uğur'un Bayram Mesajı...
    13. Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5..
    14. Başkan Çelik: Bayramlar Allah’ın..
    15. Başkan Uğur belediye personeli ile..
    16. Kağıthane'den Kudüs'e Kardeşlik..
    17. Nazi Almanyası'ndan Hamburg kararı!..
    18. Elveda Ey Şehr-i Ramazan
    19. Marmaris'te otel skandalı: Bir odayı..
    20. ‘Bilinçli Okuma Atölyesi’ 2. Yılını..
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!
    'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!