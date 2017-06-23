Şeffaf Mutfak'ta ikinci dönem

Çekmeköy’de gıda sektöründe hizmet veren tüm işletmelerin yeme-içme alanlarında bir standart oluşturarak, vatandaşa sağlıklı ve güvenilir hizmet verebilmeleri için işletmelere yol gösteren Şeffaf Mutfak Projesi’nde eğitim ve denetimler devam ediyor. Çekmeköy Belediyesi ve profesyonel temizlik ve hijyen ürün/sistemleri sektöründe çözümler üreten Sealed Air’in iş birimi Diversey Care, tarafından 2016 yılında hayata geçirilen projenin ikinci döneminde 26 işletme başvuru yaptı. Gönüllü olarak projeye dahil olan işletmeler, kendi şartları göz önünde bulundurularak gıda güvenliği ve hijyen konusunda uzman ekipler tarafından değerlendirildi. Ekiplerin analizlerinden sonra hazırlanan raporla, işletmeler mevcut durumlarını görme fırsatı buldular. Çıkan rapora göre, tespit edilen eksiklik ve yanlışların düzeltilmesi için işletmelere tavsiyelerde bulunuldu ve bu düzenlemelerin yapılması için süre verildi. İncelemeler, düzenlemeler ve eğitimlerin ardından istenilen düzeye ulaşan işletmeler “Şeffaf Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Sertifikası ile Bayrağı” almaya hak kazandılar.

Üç İşletme Güven Sembolü Bayrağını Aldı

Bayrak alma sürecini çabuk tamamlayan üç işletme verilen sürelerden önce Şeffaf Mutfak bayrağını almaya hak kazandı. İkinci dönemin ilk bayraklı işletmeleri Mimar Sinan Caddesi’nde pasta ve kek üretimi yapan Cake Lovers, Mimar Sinan Mahalesi’nde hizmet veren Nasreddin Hoca Anaokulu’nun yemekhanesi ve Çavuşbaşı Caddesi’nde bulunan Şampiyon Kokoreç Çekmeköy Şubesi oldu.

Aktaş Et Lokantası, Aranaş Yemek Şirketi, ISS Hazır Yemek/ Çekmeköy Doğa İlkokulu Yemekhanesi, Kahve Durağı, Mura Ekmek Fırını, Swiss Cafe, Nar Ağacı Restoran, Nur Abla Karadeniz Sofrası, Sizin Ev Yemekleri, Görgülü Pastanesi, Köylüce, Çekmeköy Belediyesi Sosyal Tesisleri Yeditepe Restoran, Yılmaz Et Mangal, Süslü Bahçe Restoran, Kasaba Restoran gibi ilk dönem bayrak alanlar arasına katılan yeni mutfakların takip denetimleri diğerleriyle birlikte periyodik olarak devam edecek.