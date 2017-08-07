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Seferihisar'da otomobiliyle kayalıklara uçtu, 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi

İZMİR Seferihisar'da otomobili ile birlikte kayaklıklara uçan bir kişi, 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan kişi, kaburga ve ayağında kırık olduğunu söyledi. Bölgeden yüzer sedye ile Özdere sahiline getirilen kişi, 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:40
Seferihisar'da otomobiliyle kayalıklara uçtu, 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi

04 Ağustos 2017 tarihinde saat 12.10da İzmir Seferihisar ilçesi Ahmetbeyli önlerinde kayalık bölgeye bir otomobilin uçtuğu, kayalık bölgede karada bir kişi bulunduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından arama kurtarma faaliyeti sonucunda yaralanan kişi bölgeden yüzer sedye ile alınarak Özdere sahiline götürüldü. Yaralı daha sonra burada 112 Acil sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.

2 GÜN BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Kurtarılan kişi, 2 gün önce araçla denize uçtuğu ancak kimseye haber veremediğini kaburga ve ayağında kırık olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:40
  1. izmir
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