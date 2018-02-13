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Seferberlik başladı! Türkiye'ye para akacak

Sermaye şirketleri yurtdışından getirdiği döviz için kur farkı ödemeyecek, makine ithalatına KDV istisnası sağlanacak

13 Şubat 2018 Salı 08:34
Seferberlik başladı! Türkiye'ye para akacak

Hükümet güvenilir liman arayan sermayeyi Türkiye'ye çekmek için tüm imkânları seferber ediyor. Bu kapsamda nitelikli sermayeyi Türkiye'ye çekmek için ekonomi paketi devreye alındı. Yeni kurulan, yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketleri için vergide büyük kolaylıklar sağlanıyor. Bu kapsamdaki sermaye şirketleri yurtdışından sermaye olarak getirdiği döviz için kur farkı ödemeyecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal bu hamleyle nitelikli sermaye ve işgücünün yeni adresinin Türkiye olacağı mesajını verdi.

İHRACATÇIYA 3 AYLIK SÜRE

 Ekonomi paketiyle, imalatçı, ihracatçı firmaları da teşvik eden adımlar atılıyor. Herhangi bir nedenle 3 ay içinde mal ihraç edilemezse, mücbir sebep olmak koşuluyla Maliye 3 aya kadar ek süre verebilecek. Mal ihracatında hasılat üzerinden öngörülen asgari aidat uygulamasında da asgari alt sınır kaldırıyor. Ağbal, kapasite kullanım oranlarının bazı sektörlerde sınırlara gelmesi nedeniyle, ihracatın artan performans ve yatırım iştahının makine ile teçhizat alımlarını artıracağını söyledi. Sabah'ın haberine göre, Ağbal, paket ile makine alımında getirilen KDV istisnasının yatırım harcamalarının daha da artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ağbal, bu dönemde alınan makine ve teçhizat üzerinden yapılacak amortisman indiriminin sürelerinin de kısaltıldığını kaydetti.

KUR KALKANI İÇİN 8 KOŞUL

* Şirket yeni kurulmuş olacak.

* Yurtdışından döviz olarak sermaye getirecek.

* Getirdiği sermayeyi teşvik belgeli bir yatırımda kullanacak.

* Getirilen döviz 2 yıl teşvik belgeli yatırım kapsamında harcanacak.

* Kur farkları bilançosunun pasifinde tutulacak.

* Teşvik belgeli yatırım harcamalarında kullanılan kısım itibariyle vergi hesaplanmayacak.

* Özel hesapta tutulan bu tutar işletmeden çekilmediği sürece hiçbir şekilde üzerinden vergi hesaplanmayacak.

* Yatırım amaçlı şirketlerde yurtdışından döviz getirildiğinde, hiçbir faaliyet olmadığı halde anaparadan vergilendirmenini önüne geçilecek

YATIRIM MALİYETLERİ AZALTILACAK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları destekleyeceklerini belirterek, "Prosedürleri, maliyetleri azaltacağız" diye konuştu. İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu tanıtım toplantısına katılan Şimşek, "Altyapı yatırımları, Ar-Ge, inovasyon ve beşeri sermaye önceliğimiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 08:34
  1. döviz
  2. döviz kurları

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