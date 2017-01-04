Seferberliğe katılım Türkiye'ye yatırım!

Türkiye ekonomisinin büyük aktörleri ardı ardına 2017’ye ilişkin yatırım planlarını açıkladı. Akşam'dan Özgül Öztürk'ün Haberine göre Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkarılması konusunda vatandaş ve devletle el ele ilerleyen dev şirketlerin patronları, 2017’de sanayiden, enerjiye, inşaattan, makineye pek çok sektörde milyarlarca dolarlık yatırımlarla gündeme gelecek.

GİDECEK BAŞKA ÜLKEM YOK YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ



Türkiye’nin güçlü hedeflere ulaşması için Türkiye’nin geleceğine yön veren kuruluşların yatırımlarına devam etmesi gerektiğini vurgulayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu şunları kaydetti:



"Grubumuz da yatırımlarını 2017’de sürdürecek. Manisa’da 300 milyon TL’lik çamaşır ve bulaşık makinesi üretim tesisi yatırımını başlattık. 2017’de bunun inşaatına başlanacak. Denizli Kızıldere mevkiinde 300 milyon dolarlık enerji yatırımımız devam ediyor. İlaveten 200 milyon dolarlık yatırım daha olacak. Manisa Gördes’te nikel madenine yönelik 100 milyon dolarlık bir yatırımımız devam ediyor. Osmangazi Elektrik dağıtımını 360 milyon dolara aldık. 3 yıl içinde 1 milyar TL’lik yatırım da buraya yapacağız. Bu ülke bizim ülkemiz, gidecek başka yerimiz yok. Buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz.”



SANKO'DAN 150-200 MİLYON DOLARLIK YENİLEME YATIRIMI



Sanko Holding de 2017 de yatırıma hız verecek. Darbe döneminde bile yatırıma ara vermediklerini vurgulayan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu:



“Eskiden 1 çalışıyorsak şimdi 10 çalışıyoruz. Çünkü bütün dünya bize karşı tavır alırken Türk sanayicilerinin ne olursa olsun yatırımları sürdürmesi gerekiyor. 2017’de motor ve şanzıman yatırımımız var. İş makinelerinde yenilik yatırımlarımız söz konusu. Tekstil üretiminde hem kapasite artışı hem de modernizasyon yatırımlarımız olacak. 2017 yılı için toplam 150-200 milyon dolarlık yatırım öngörüyoruz” dedi.



AĞAOĞLU GRUBU'NDAN 3 MİLYAR $ YATIRIM HEDEFİ



Ağaoğlu Şirketler Grubu, gayrimenkul yatırımları yapmaya 2017’de de devam edecek. Grup, gelecek yıl içerisinde başlama hedefi koyduğu 4 yeni projesi için 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Projeler ise; Çekmeköy, Bağcılar, Yeniköy ve Bakırköy üzerinde boy gösterecek. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, gayrimenkulün yanı sıra Bursa ve Yalova’daki 2 RES projesinin rüzgâr türbinleri için Alman Nordex Energy GmbH ile sözleşme imzaladıklarını ve bu yatırımlar için 330 milyon lira harcayacaklarını söyledi.



6 MİLYARLIK YATIRIM BİTİYOR



Akfen Holding de 2017 için 6 milyar TL'lik yatırım paketi açıkladı. Bunun 3.4 milyar lirası sağlık alanında Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yatırımını üstlendikleri Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ şehir hastaneleri projeleri oluşturuyor.



KİBAR HOLDİNG ÜRETİM HACMİNİ BU YIL ARTIRACAK



Kibar Holding’e bağlı Hyundai Assan 2017’de mevcut üretim kapasitesini artıracak. Gıda ve ambalaj alanında yeni yatırımlar var. Assan Gıda üretim optimizasyonu ve genel iyileştirmeleri kapsayan 22 milyon liralık yeni yatırımla istihdamı da artırmayı planlıyor.



9 AYDA 3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM



Son beş senede 22 milyar TL’lik yatırıma imza atan Sabancı Holding, 2016’nın ilk 9 ayında 3 milyar TL’lik yatırım yaptı. Holding, 2017 yılında ağırlığı enerji olmak üzere yine ilk 9 ayda 3 milyar TL’lik bir yatırım planlaması yapıyor.



ORKA 25 MİLYON LİRA YATIRACAK



Erkek modasının öncülerinden Orka Holding 2017 yılında yapacağı 25 milyon TL’lik, teknoloji, yeni ürün, kapasite artışı, lojistik ve mağazalaşma yatırımlarıyla 2017’de 250 kişiye daha ek istihdam sağlayacak.



OBA, 9 MİLYON EURO YATIRACAK



Oba Makarna, 2017 yılını yeni yatırımla karşılamaya hazırlanıyor. 2006 yılını, ciro bazında yüzde 30 oranında büyüme rakamıyla kapatmaya hazırlanan Oba Makarna, 2017 yılında kapasite artışı ve yeni ürün gamı için ilave 9 milyon euro tutarında bir yatırım yapacak.



ERTELENEN YATIRIMLAR BAŞLIYOR



İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Gülle tekstil hammaddeleri sektöründeki firmaların 2016’daki sorunlar nedeniyle erteledikleri modernizasyon ve yenileme yatırımlarını 2017’de hayata geçireceklerini söyledi. Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy da Rusya krizi ve ekonomik durgunluk nedeniyle 2016’da turizmde ertelenen yatırımların 2017’de tamamlanacağını söyledi. Ersoy, “Bu dönemde finans sıkıntısı yaşayan turizm tesislerinin de el değiştirecek” dedi.



KOÇ 'YATIRIMA DEVAM' DİYOR



Koç Holding’e bağlı Divan Grubu, 2017 yılında Diyarbakır, Kayseri ve Cizre’ye birer otel yapacak. Grup, ilk yatırımını Cizre’de 18 milyon dolara hayata geçirecek. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye için yatırım yapmaya 2017'de de devam edeceklerini söyledi.



AKSARAY’A YENİ FABRİKA AÇACAK



Rusya’da Colin’s ve Mexx markalarıyla 300 mağazası olan Eroğlu Grubu, 100 milyon dolar bütçeyle Moskova’da konut işine girmeye hazırlanıyor. Asıl işi tekstil olan Eroğlu, Aksaray’a yeni bir kumaş fabrikası kuracak. Grubun 2017’deki toplam yatırım tutarı 500 milyon dolar.



DEFACTO SİVAS’TA KAPASİTE ARTIRACAK



Geçtiğimiz günlerde Sivas’ta ikinci mağazasını açan DeFacto, şehrin geleceğine yatırım yapmaya devam edecek. DeFacto CEO’su İhsan Ateş, 15 milyon TL yatırım yaparak, DeFacto’nun üretim şirketi Ozon Tekstil’in 2005’te kurduğu Sivas fabrikasının kapasitesini de artıracaklarını kaydetti.



210 MİLYON LİRA PLANLIYOR



Polyester elyaf, polyester bazlı polimer ve filament üreten Sasa, 2018 sonuna kadar yapacağı 210 milyon dolarlık yatırımla kapasitesini iki katına çıkaracak. Hali hazırda 400 milyon dolar olan ciro da, yeni yatırımın devreye girmesi ile birlikte 1 milyar dolara ulaşacak.



341 MİLYON TL ÖNGÖRDÜ



İstanbul’un Avrupa Yakası’na elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, hızla artan enerji talebini karşılamak üzere yatırımlarına hız verdi. BEDAŞ, 341 milyon lirası 2016 yılında olmak üzere 5 yılda 1 milyar 570 milyon liralık yatırıma imza atacak.



2 MİLYAR TL HEDEFİ KOYDU



Fuzul Grup 2017'de 2 milyar lira yatırım yapacak. Grup, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa bölgelerine 2017'de 2 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirecek; ayrıca Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüme adım atan grup, Başakşehir'deki karma projesiyle birlikte 2 bin konut inşa edecek.



ALKOÇLAR'DAN YENİ OTELLERE 65 MİLYON



Alkoçlar Grubu 3 bin olan yatak kapasitesini iki yeni oteli devreye alarak 4 bine çıkaracak. Kemer ve Bodrum’da iki büyük otel açacak olan grubun çalışan sayısı 600 yeni istihdam ile 2 bine çıkacak. Grup iki otele 65 milyon TL yatıracak.



30 MİLYON LİRALIK TESİS YATIRIMI



Türkiye'nin öncü sanayicilerinden Kale Grubu, yapı grubunda, Sinterflex’te mevcut üretim kapasitesini iki katma çıkaracak. Banyo alanında yatırımları sürdürecek. Balıkesir’e 30 milyon TL’ye bir sanayi tesisi kurulacak.



TOPLAM HEDEF 600 MİLYON EURO



Darbe girişiminden 2 gün sonra Kocaeli’nde 300 dönüm arazi üzerine sıcak haddelenmiş sac üretecek bir tesis yatırımının temellerini atan Yıldızlar Yatırım Holding, 2017 yılında yurtiçi ve yurtdışında toplam 600 milyon euro’yu aşkın yatırım yapmayı planlıyor.



4 PROJEYE 4 MİLYAR TL YATIRIM



DAP Yapı 2017’de 4 ayrı projede toplam 4 milyar TL’lik yatırım yapacak. Şirketin yeni projeleri Validebağ, Beykoz, Maslak ve Kartal’da hayata geçirilecek. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka vatanımız yok. Elbette yatırımlarımıza devam edeceğiz. Tüketiciler de elerinden geldiği ölçüde harcama yapsınlar" dedi.



1.4 MİLYAR LİRALIK İKİ YENİ PROJE



Nef, 2017 yılında Güneşli ve Kandilli’de gerçekleştireceği 2 yeni proje için 1,4 milyar TL’lik yatırım yapacak. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur: “2020 yılında dünyada 10 metropolde Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyoruz” dedi.



YATIRIMA HİÇ ARA VERMİYOR



Tosyalı Holding’in Japon Toyo Kohan ortaklığıyla 2015’in Ocak ayında temelini attığı 650 milyon dolarlık yassı çelik tesisi, 2017 yılının ilk çeyreğinde ticari üretime başlıyor. Firma, 2017’de “boyuna dikişli LSAW boru” üretimine başlayacak.