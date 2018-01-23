Sefer bizden zafer Allah’tan

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeybatısı Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı” 4’üncü gününe girerken Türkiye’nin bütün kesimlerinden destek mesajları gelmeye devam ediyor...



“DUMANINDA BOĞULUYOR”



AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, şunları dile getirdi: “Hem terör örgütlerini besleyip büyütmek için destek vereceksiniz, hem de aman ha bu bölgede bir operasyon yapmayın diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Biz milli bekamız söz konusu olduğunda önümüzde engel teşkil eden hiçbir unsuru tanımayız. Rabbim şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Dünyaya rezil olan Amerika kendi dumanında boğulmaktadır.”



“ABD’YE ASLA GÜVENİLMEZ”



ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da şunları söyledi: “Zeytin Dalı operasyonu öncesinde ve sürecinde ABD’den gelen açıklamaların birbirini tutmadığı aşikardır. ABD politikalarına asla güvenilmemelidir. Türkiye sınır güvenliği açısından kırmızı çizgileri olarak belirttiği hattı, bu operasyonla birlikte Fırat’ın batısına kadar genişleterek, bu bölgeyi tamamen terörist unsurlardan temizlemelidir. Buna inancımız sonsuzdur.”



“YAN YANA OLMALIYIZ”



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise şu değerlendirmede bulundu: “Yapılan operasyon, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgenin güvenliğini sağlamak için. İçeride yan yana durduğumuzu bütün dünyaya göstermeliyiz. Siyasi partiler, kitle örgütleri, toplumun bütün kesimleri el ele verelim. Mehmetçiğin, güvenlik güçlerin arkasında kenetlenelim, destekleyelim.”



“DUALARIMIZ MEHMETÇİĞE”



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da şunları ifade etti: “Türkiye devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele için tek yürek oldu. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşliğini tehdit eden bütün terör örgütlerine gereken cevabın en sert şekilde verileceğine inancımız tamdır. Zeytin Dalı operasyonunun başarıyla sonuçlanmasını, terörün son bulduğu, kardeşlik; huzur ve güven ortamının egemen olduğu, daha güçlü bir Türkiye, bir bölge ve dünya umut ediyoruz. Uluslararası kuruluşların ve ülkelerin çifte standardı bırakarak bir araya gelmesini ve teröre karşı ortak tavır almasını istiyoruz. Milletimizin duaları, evlatlarımızla beraberdir.”



“BİN PİŞMAN OLMUŞLARDIR”



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şunları dile getirdi: “Tarihte ülkemize düşmanlık edenler hep pişman olmuşlardır. Bir tane terörist kalmayıncaya kadar devam etmeli ve ülkemizin etrafı tamamen terörden temizlenmeli. Bizim ne Suriye’nin ne de başka ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok. Meşru müdafaa hakkımızın ne olduğunu, nasıl kullanacağımızı iyi biliyoruz. Sınırlarımızın yanı başında bir terör koridorunun oluşmasına geçit verilmemelidir. Ülkemizin terörle mücadelesi tüm dünyaya örnek olmalıdır.”

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA