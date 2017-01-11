Seedorf'un Galatasaray pişmanlığı

Futbolun Oscar'ı olarak değerlendirilen, daha önce Ballon Dor FIFA olarak anılan "The Best"in ödül töreni muhteşem anlara sahne oldu.



2016'nın en iyisi Real Madrid'den Ronaldo seçilirken, Galatasaray'dan teklif alan ancak bunu kabul etmeyip Çin'in FC Shenzen takımına giden teknik direktör Clarence Seedorf ise hata yaptığını söyledi.



Skorer'de yer alan habere göre; Hollandalı teknik adam, "Hata yapmışım. Şu an için tekrar teklif olursa kabul ederim" diye konuştu. Seedorf, Riekerink konusunda ise çarpıcı bir açıklamada bulundu. Hollandalı efsane isim, "Galatasaray'ın başındaki teknik direktör de Hollandalı ama tanımıyorum. Çünkü pek kariyeri yoktu" ifadelerini kullandı.

















