Seedorf'un Galatasaray pişmanlığı

FIFA'nın yerini alan "The Best" ödül töreninde bulunan Clarence Seedorf, Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyip Çin'e gitmekle hata yaptığını söyledi, "Galatasaray'ın başındaki teknik direktör de Hollandalı ama tanımıyorum" dedi.

Seedorf'un Galatasaray pişmanlığı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:17
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Futbolun Oscar'ı olarak değerlendirilen, daha önce Ballon Dor FIFA olarak anılan "The Best"in ödül töreni muhteşem anlara sahne oldu.

2016'nın en iyisi Real Madrid'den Ronaldo seçilirken, Galatasaray'dan teklif alan ancak bunu kabul etmeyip Çin'in FC Shenzen takımına giden teknik direktör Clarence Seedorf ise hata yaptığını söyledi.

Skorer'de yer alan habere göre; Hollandalı teknik adam, "Hata yapmışım. Şu an için tekrar teklif olursa kabul ederim" diye konuştu. Seedorf, Riekerink konusunda ise çarpıcı bir açıklamada bulundu. Hollandalı efsane isim, "Galatasaray'ın başındaki teknik direktör de Hollandalı ama tanımıyorum. Çünkü pek kariyeri yoktu" ifadelerini kullandı.








 
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