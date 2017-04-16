Sedyeyle oy kullanmaya gitti

Bursa’da yaşayan MS hastası ve 20 yıldır yatağa bağlı yaşayan Hamza Kılıç, (55) vatandaşlık görevinin yerine getirmek için ailesinin gitme demesine rağmen sedyeyle oy kullanmaya giderek vatandaşlık görevinin yerine getirdi. 30 yaşına kadar sağlıklı yaşayan ve 25 yıl önce MS hastalığına yakalanan Kılıç, 5 yıl bastonla gezdi. Daha sonra hastalığı ilerleyen ve yatalak kalan Kılıç, 16 Nisan Referandumunda oy kullanmak istediğini ailesine söyledi. Ailesinin bu halde oy kullanmaya nasıl gideceksin gitme demesine rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Ambulans Hizmetleri Personeli tarafından Mehmet Akif Mahallesindeki evinden sedye yardımı ile ambulansa alınarakOsmangazi İlçesinde bulunan Osmangazi Belediyesi Hacı Akkadın Tarman İlkokulu’na gerildi. Yatalak olduğu için oy pusulası okul bahçesindeki ambulansa getirilerek Kılıç’ın ambulansın içinde oy kullanması sağlandı. Oyunu kullandıktan sonra vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden MS hastası Hamza Kılıç, “Bana bu hizmeti sağlayan herkesten Allah razı olsun. 25 yıl önce MS hastalığına yakalandım. Son 20 yıldır yatalak olarak yaşamımı sürdürmekteyim. Bu referandumda oy kullandığım için çok mutluyum artık ölsem de gam yemem” dedi.

20 yıldır yatalak eşine baktığını belirten Fatma Kılıç, “Bize bu hizmeti veren herkesten Allah razı olsun. Eşim MS hastası ve 20 yıldır yatağa bağlı olarak yaşıyor. Eskiden araca bindirip oy kullanmaya götürüyorduk. Şimdi kapımıza kadar ambulans gelip götürüyor. Bu hizmetleri yapanlardan Allah razı olsun. Ben bu seçim eşime gidecek durumun yok oy kullanmaya gitme dedim. Eşim beni dinlemedi ben gideceğim dedi. Ölsem de yolda öleceğim dedi. Bizde Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım istedik. Onlarda ambulansla gelerek bizi evimizden aldı. Oyumuzu kullandırıp evimize kadar getirdiler” şeklinde konuştu.