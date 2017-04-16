Sedyede oyunu kullandı: 'Hakkari için evet'

Hakkari Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yapılan referandumda merkez ve ilçelerde tedavi gören hastaları ambulanslarla sandıklara götürüp tekrar evlerine getiriyor

Sedyede oyunu kullandı: 'Hakkari için evet'
Eklenme: 16 Nisan 2017, 12:45

Sedye üzerinde oy kullanan Hasan Öztunç, Sağlık Müdürlüğü'nün bu hizmetini taktir ettiğini ve kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür ettiklerini söyledi.

"OYUM DEVLETİMİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNDEN YANA"

Hakkari'de referandum ile ilgili oy kullanma işlemi devam ederken, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 38 hasta 112 Acil Sağlık Hizmetleri  ekipleri tarafından ambulunsla  hastaneden  alınıp oy kullandıkları sandıklara götürülüyor. 5 gün önce bir apartmanın merdiveninde düşmesi sonucu sağ ayağı kırılan ve Hakkari Devlet Hastanesi Ortopedi servisinde tedavi gören 67 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Öztunç, tedavi gördüğü serviste sağlık ekiplerinin yardımıyla sedye ile taşınıp ambulansa bindirildi. Sonra da oy kullanacağı Çanaklı köyüne götürüldü. Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Çanaklı Köyü Zap İlk ve Orta Okulunda 1120 nolu sandıkta  sedye üzerinde oyunu kullanan Öztunç,Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve gelişmesi yönünde oyunu kullandığını belirterek, "5 gün önce merdivenden düşüp kaza geçirdim.Ayağım kırıldı. Ama Hakkari'nin bekası için, ülkemin bekası için Çanaklı köyünde oyumu kullandım. 'Evet' kullandım. Oyumu devletimin birlik, beraberlik  ve bütünlüğünden yana kullandım. Hayırı olsun. Bizlere bu imkanı sağlan başta Valimiz, Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Çanaklı Köyü Muhtarı Şefik Adıyaman ise hastalara bu imkanı sağlayan Hakkari Valisi başta olmak üzere Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ettiklerini belirtti.

DHA

 
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