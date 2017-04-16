Sedye ile oyunu kullandı

Erzincan’da yürüme engelli 76 yaşındaki Fatma Canpolat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında oy kullanmak için sandık başına sedye ile götürüldü.

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"

Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından evinden sedye ile alınan Fatma Canpolat, sandık başkanın oy kullanma sürecini anlatması ardından paravanın arkasına götürülerek, oyunu kullandı. Canpolat oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansa taşınarak evine götürüldü. Sağlık görevlilerine teşekkür eden Fatma Canpolat; “Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan ise, referandum dolayısıyla 21 ekip ve 53 personelle, evlerinde yaşayan hastaları alarak, oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine götürüldüğünü söyledi.