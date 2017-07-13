Sedat Şahin’in adamlarına operasyon!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 3 ay süren çalışmalar sonucu bu Sabah Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve diğer polislerin de desteğiyle silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Samsun merkezli Bafra ve 19 Mayıs ilçesi ile İzmir illerinde 300 polisin katılımıyla 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize suç örgütü lideri Samsun Bafralı Sedat Şahin'in adamı olduğu iddia edilen suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen Eyüp A. ile birlikte toplam 28 kişi gözaltına alındı. 25 kişinin Samsun ve ilçelerinde 2 kişinin de İzmir'de yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 1 adet Kaleşnikof uzun namlulu silah, 1 adet İsrail yapımı Uzi marka otomatik silah, 1 adet İtalyan yapımı Agram 2000 adlı otomatik silah, 11 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 6 adet antika görünümlü tabanca, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kasatura, 1 adet kılıç ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alanın şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ele geçen otomatik silahlar, 4 adet tabanca ve antika tabancaların suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Eyüp A.'nın Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki çiftlik evinde ele geçtiği öğrenildi.

Polisin operasyon sırasında evlerde ve yer altına silah gömülü olup olmadığını tespiti için dedektör kullandığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

İHA