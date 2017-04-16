Seçimler için tarlasına bakın ne yaptı

Fransa'nın merkez bölgesinde bulunan Tours şehrinde yaşayan bir çiftçi, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için buğday tarlasına 100 metreye 48 metre boyutlarında "Help" (Yardım) yazdı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Jacques Fortin adlı çiftçinin bu protesto eylemini ilk turu 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi adaylarının çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak için yaptığı bildirildi.

İfadelerine yer verilen haberlerde yetkililerin çiftçilerin sorunlarına duyarsız kaldığını savunan Fortin, "Bu umutsuzluk mesajına gözlerini kapayamazlar." sözlerini kullandı.

UÇAKLARDAN GÖRÜLEBİLİYOR

Fortin'in buğday tarlasına 100 metreye 48 metre boyutlarında yazdığı "Help" yazısı uçaklardan rahatlıkla görülebiliyor.

Önemli bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Fransa'da çiftçiler sıklıkla yaşadıkları ekonomik sıkıntıları protesto etmek için toplu eylemler yapıyorlar.

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak ve 11 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu geçen olmazsa ikinci tur, en çok oyu alan iki aday arasında 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.