Seçimler 2 bin 199 kamerayla takip ediliyor!

İçişleri Bakanı Soylu, yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması için gereken tedbirleri aldıklarını bildirdi.

İki helikopterin de ayrıca havadan güvenlik sağladığını ve 7 ilde helikopterlerin hazır beklediğini vurgulayan Soylu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bazı yerlerde sandıkların da helikopterlerle taşındığını anlattı.

HALK OYLAMASI İÇİN 2 BİN 199 KAMERAYLA KONTROL

Soylu, "Yaklaşık 2 bin 199 kamerayla Türkiye'de seçimlerin nasıl gittiğini ve güvenliğin hangi aşamada olduğunu ekran üzerinden takip ediyoruz" dedi.