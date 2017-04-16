Seçimler 2 bin 199 kamerayla takip ediliyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması için gereken tedbirleri aldıklarını belirtti.

Seçimler 2 bin 199 kamerayla takip ediliyor!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:30

İçişleri Bakanı Soylu, yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması için gereken tedbirleri aldıklarını bildirdi.

İki helikopterin de ayrıca havadan güvenlik sağladığını ve 7 ilde helikopterlerin hazır beklediğini vurgulayan Soylu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bazı yerlerde sandıkların da helikopterlerle taşındığını anlattı.

HALK OYLAMASI İÇİN 2 BİN 199 KAMERAYLA KONTROL

Soylu, "Yaklaşık 2 bin 199 kamerayla Türkiye'de seçimlerin nasıl gittiğini ve güvenliğin hangi aşamada olduğunu ekran üzerinden takip ediyoruz" dedi.

 
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