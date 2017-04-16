'Seçim ortamı huzur içinde geçiyor'

Eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Hasan-Nuriye Ünlen İlköğretim Okuluna gelerek 1570 nolu sandıkta oyunu kullanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

16 Nisan referandum oylamasının Türkiye için dönüm noktası sayılabileceğini belirten Bakan Özhaseki, “Öncelikle huzur içerisinde bir seçime geldiğimiz, oyu kullandığımız ve inşallah yine huzur içerisinde akşam edeceğimiz için mutluluk duyuyoruz. Demokrasi tüm kurumları ile Türkiye’de artık oturmuştur. İnsanlar oylarını kullanırken çok rahat, keyif içerisinde, güle oynaya oy kullandıkları gibi hangi oy tercihini kullanırlarsa kullansınlar birbirleri ile sarılarak, muhabbet içerisinde ayrılıyor. Bundan güzel bir şey olamaz. Çıkacak sonuç ülkemiz için hayırlı olsun, uğurlu olsun, bereketli olsun. İnşallah düşündüğümüz gibi çıkar. Anayasa referandumunun Mecliste ilk görüşülmeye başlandığı andan itibaren verdiğimiz mücadele bu ülkenin büyümesi, gelişmesi, istikrarı içindi ve şimdiye kadar çekilmiş olan çilelerin yok edilmesi içindi. Kavgalı ortamların, Türkiye’ye zarar veren ve geriye götürecek olan ortamların sona ermesi içindi. İnşallah bunun sonucunu alırız” diye konuştu.

Sandıktan ne çıkarsa çıksın saygı duyacaklarını ve çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Özhaseki, özellikle Güneydoğu’da ‘evet’ oylarının sayısının yüksek olacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçim sürecinde birçok ilde de görevim vardı, bilhassa Güneydoğu’da, teröristlerin yakıp yıktığı yerlerde, alt yapıların yapılması, şehirlerin yeniden düzenlenmesi işi bana düştü. Öyle tahmin ediyorum ki orada çıkacak oylar, eskiden o bölücü partinin oyları iyice aşağı çekildiği gibi bizim partimizin oyunu da yukarı çıkaracak oylardır diye tahmin ediyorum. Kayseri’de bütün ilçelerimize uğramaya, mahallerimize gidebildiğimiz kadar gitmeye çalıştık. İnsanlar bizi yıllardır bildikleri için büyük bir muhabbetle karşılıyorlar ama bu arada da karşı tarafın attığı iftiraların da ne olduğunu soruyorlar. Bu kampanya boyunca bu iftiraları temizlemeye çalıştık. Aslında iftira atmak, yalan söylemek kolay. Söyleyip geri çekiliyorsunuz ama onu temizlemek o kadar zor ki. Emin olun seçim boyunca yaşadığımız bundan ibaretti. Tek adamlık, diktatörlük ve saire gibi asla anayasa ile alakası olmayan şeyler söylenince bunları temizlemeye uğraşmak bizim için zor oldu ama hamdolsun ben bütün milletimizin anladığını zannediyorum.”

“Kayseri’deki ‘evet’ oyları Türkiye’den yüzde 15 daha fazla çıkacaktır”

Özhaseki, bir basın mensubunun oy tahminine yönelik sorusuna, “Kayseri’deki evet oyları Türkiye genelinin yüzde 15 üzerinde çıkar diye tahmin ediyorum” şeklinde yanıt verdi.