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Seçim ittifakı için ilk somut adım geldi

AK Parti ve MHP tarafından kurulan ittifak komisyonu Perşembe günü 15.30'da bir araya gelecek.

16 Ocak 2018 Salı 17:49
Seçim ittifakı için ilk somut adım geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sonrası iki parti arasında kurulan ittifakla ilgili ilk adım atıldı. AK Parti ve MHP, ittifak komisyonu kurup toplantı kararı aldı. AK Parti ve MHP tarafından kurulan ittifak komisyonunun toplanacağı tarih netleşti. İki partinin belirlediği komisyon üyeleri, Perşembe günü 15.30'da biraraya gelecek.

KİMLER KATILACAK?

Görüşmelere AK Parti adına Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal katılacak.

Komisyonda MHP adınaysa MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Afyon Milletvekili Mehmet Parsak ve İstanbul Milletvekili Faruk Aksu bulunacak.

ŞENTOP "GÖRÜŞME BU HAFTA OLABİLİR" DEMİŞTİ

İttifak görüşmelerini AK Parti adına yürütecek heyete başkanlık yapacak olan TBMM Anayasa Komisyonu Şentop, MHP ile görüşmenin bu hafta olabileceğini söylemişti.

MHP "ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

MHP, 2019 seçimlerinde AK Parti ile ittifak kararı almıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "MHP, 2019'da aday göstermeyecek. Yenikapı ruhuyla hareket ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek" ifadelerine yer vermişti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 17:49
  1. AK parti
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