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"Seçim ittifakı" çalışmalarının bu hafta tamamlanması planlanıyor

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu'nun, seçim ittifakı konusundaki çalışmalarını bu hafta içinde tamamlaması planlanıyor.

06 Şubat 2018 Salı 16:50
"Seçim ittifakı" çalışmalarının bu hafta tamamlanması planlanıyor

"Seçim ittifakı" çalışmalarında sonuca yaklaşıldı. MHP ile AK Parti arasında devam  eden milli mutabakat görüşmelerinde "seçim ittifakı" konusundaki çalışmaların bu  hafta içinde yapılacak toplantılarla tamamlanması bekleniyor.  TBMMAnayasaKomisyonu ve Milli Mutabakat Komisyonunun AK Parti Heyeti  Başkanı Mustafa Şentop, bu hafta içinde iki parti arasında devam eden "seçim  ittifakı" konusundaki çalışmaların tamamlanacağını ümit ettiğini, komisyonun  diğer konular üzerinde çalışmayı ise sürdüreceğini söyledi.

 Şentop, çalışmalarının sadece seçim ittifakını kapsayan bir çalışma  olmadığını belirterek, yeni hükümet sisteminin gerekli kıldığı, devletin yeniden  yapılandırılması anlamındaki uyumla alakalı kanun değişikliklerini kapsayan bir  çalışma olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:50
  1. AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu

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