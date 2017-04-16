Seçim günü büyük provokasyon!

Referandum propaganda süreci boyunca algı operasyonu yapan hayırcı medya, seçim günü yine provokatif haberlerle gündem oluşturmaya çalıştı.

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde aralarında husumet olduğu bilinen 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Birgün Gazetesi Diyarbakır'da yaşanan bu kavgayı çarpıtarak Twitter hesabından "Diyarbakır'da AKP'lilerin sandıkta yapmak istedikleri usulsüzlüğü engellemek isteyen iki kişi öldürüldü" diye paylaştı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Birgün Gazetesinin yaptığı algı operasyonuna vatandaşlardan tepki yağdı...

BİR SKANDAL DA CUMHURİYET GAZETESİNDEN

Sağlık Bakanlığının referandumdan önce başlattığı çalışma sayesinde bugün Türkiye'nin bir çok yerinde engelli ve hasta vatandaşlar oylarını sağlık ve sandık üyelerinin gözetiminde ambulanslarda kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi ise CHP’li sandık üyesinin gözetiminde engelli bir vatandaşın yasaya uygun olarak araçta oy kullanmasını 'Arabanın içinde toplu Evet mührü bastılar' şeklinde verdi.

Engellilerin bu şekilde oy kullanmasının yasalara uygun olduğu belirtilirken, Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı algı operasyonu yetkililer tarafından eleştirildi.