Sebahattin Savacı Caddesi yeni çehresiyle göz dolduruyor

Sebahattin Savacı Caddesi son haliyle göz doldururken gözler aynı çalışmaların devam ettiği bir başka cadde olan Şair Celali Caddesine çevrildi. Yol kazıma çalışmalarının ardından pmt serimi gerçekleştirilen caddede bir yandan kaldırım yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da küp taş uygulaması sürüyor. Çalışmalar tamamlanınca bu caddenin de tıpkı Sebahattin Savacı Caddesi gibi örnek bir kimliğe bürüneceğini ifade eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş şehir merkezindeki birçok caddenin daha bu şekilde dizayn edileceğini kaydetti.