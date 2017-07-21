Sebahattin Savacı Caddesi yeni çehresiyle göz dolduruyor
Yeni iş sezonu açılır açılmaz yol ve kaldırım yapım çalışmalarını tempoyu sürekli yükselterek sürdüren Bayburt Belediyesi şehrin birçok noktasının çehresini değiştiren örnek işlere imza atarken şehir merkezinde bulunan caddelerde bu değişimden payını alıyor. Bu caddelerden biriside Sebahattin Savacı Caddesi. Gerçekleştirilen kaldırım yapım çalışmaları ve küp taş uygulamasıyla bambaşka bir çehreye bürünen Sebahattin Savacı Caddesi ‘nin son olarak ışıklandırması yapılırken arabaların kaldırımlara park etmesini önleyecek bariyerlerin montajı da tamamlandı.21 Temmuz 2017 Cuma 21:47
Sebahattin Savacı Caddesi son haliyle göz doldururken gözler aynı çalışmaların devam ettiği bir başka cadde olan Şair Celali Caddesine çevrildi. Yol kazıma çalışmalarının ardından pmt serimi gerçekleştirilen caddede bir yandan kaldırım yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da küp taş uygulaması sürüyor. Çalışmalar tamamlanınca bu caddenin de tıpkı Sebahattin Savacı Caddesi gibi örnek bir kimliğe bürüneceğini ifade eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş şehir merkezindeki birçok caddenin daha bu şekilde dizayn edileceğini kaydetti.