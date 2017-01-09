Seat'ta indirim 4 bin lirayı geçti

Seat Leon’lar, Ocak ayına özel fiyatlarla sunuluyor. 2016 Model Yılı Leon’ların benzinli versiyonlarında 4 bin 800 TL'ye varan indirimler mevcut.
Leon’un Style donanıma sahip 1.2 TSI 110 HP versiyonu, 62 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.
Seat’ın Sportif kullanıcıları için özel olarak tasarladığı FR donanıma sahip 1.4 TSI 125 HP versiyonu ise 74 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor. FR paket ile 17” alüminyum alaşımlı jantlar, sunroof, SEAT Full LED farlar ve LED arka stop lambaları gibi donanımlara sahip olmak mümkün.