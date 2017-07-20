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Sciglio Juventus'ta

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Juventus, defans oyuncusu Mattia De Sciglio'yu kadrosuna kattı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:40
Sciglio Juventus'ta

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Juventus'un Milan'da forma giyen sağ bek oyuncusu De Sciglio'yu 12 milyon avro bedelle transfer ettiği bildirildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun kendisini 5 yıllığına Juventuslu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Milan'ın altyapısından yetişen ve 2011'den bu yana A takımda forma giyen De Sciglio, geçen sezon 27 maça çıktı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:40
  1. İtalya
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