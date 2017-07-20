Sciglio Juventus'ta
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Juventus, defans oyuncusu Mattia De Sciglio'yu kadrosuna kattı.20 Temmuz 2017 Perşembe 15:40
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Juventus'un Milan'da forma giyen sağ bek oyuncusu De Sciglio'yu 12 milyon avro bedelle transfer ettiği bildirildi.
Açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun kendisini 5 yıllığına Juventuslu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Milan'ın altyapısından yetişen ve 2011'den bu yana A takımda forma giyen De Sciglio, geçen sezon 27 maça çıktı.