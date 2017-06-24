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Schulz'dan küstah 'Türkiye' çağrısı

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri ve Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz, Avrupa Birliği’ni (AB) Türkiye, Rusya ve ABD'ye tepki göstermeye çağırdı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 18:36
Schulz'dan küstah 'Türkiye' çağrısı

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri ve Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz, Avrupa Birliği’ni Türkiye, Rusya ve ABD'ye tepki göstermeye davet etti. Bu ülkelerde demokrasinin zayıfladığını savunan Schulz, "bu ülkelere sert tepki verelim" dedi.

"OTOKRATİK YÖNETİCİLER"

Küstah açıklamalarıyla haddini aşan Alman lider, bu üç ülkede liderlerin "otokratik yöneticiler" gibi davrandığını söyledi.

AVRUPA'NIN ZAYIFLADIĞININ İTİRAFI

AB'nin çökmeye başladığının farkında olan Schulz, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa’yı canlandırmak ve daha güçlü hale getirmek önemli. Bu sadece sözlerle değil, somut politikalarla yapmalıyız. G20’de otokratik yöneticiler gibi davrananlar var: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump."

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 18:36
  1. Martin Schulz
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