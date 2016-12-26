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Schulz: Türkiye'nin teklifi hala masamda!

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, kısa bir süre zarfında Türk vatandaşlarına AB'ye vizesiz seyahat uygulaması getirilmesine karşı çıktı.

Schulz: Türkiye'nin teklifi hala masamda!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 02:20
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Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye vatandaşları için vize serbestisi sağlanması sürecinin hızlandırılması taraftarı olmadığını söyledi.

Alman Funke medya grubuna verdiği röportajda Schulz, “Türkiye, Terörle Mücadele Yasası’nda reform yapmadığı sürece AB’ye vizelerin kaldırılması süreci de devreye giremeyecek” dedi.

TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ HALA MASAMDA DURUYOR

Schulz bu nedenle Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye’ye vize serbestisi başvurusunun masasında durduğunu, parlamentonun ilgili komisyonlarına ulaştırmadığını söyledi. Schulz, “(Teklif) hâlâ masamda duruyor” diye konuştu.

İDAM GELİRSE MÜZAKERELER BİTER

Alman Sosyal Demokrat Parti’den olan Schulz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk yönetiminin uygulamalarının soru işaretlerine yol açtığını belirterek buna örnek olarak basın özgürlüğünün kısıtlanmasını gösterdi. Schulz, “İdam cezasının geri getirilmesi AB’nin temel prensiplerine uygun değil, Türkiye ölüm cezasını geri getirirse, katılım süreci kendiliğinden sona erer” dedi. Öte yandan Türkiye ile müzakerelerin sürmesinin önemine de değinen Schulz, “İfade özgürlüğü ve temel haklarla ilgili yeni başlık açılmasına karşı değilim” dedi.

Temel haklar, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bloke ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Kıbrıs sorununun çözümü için devam eden görüşmelere işaret eden Schulz, kısa bir sürede önemli ilerleme yaşanabileceğini belirterek “Bütün bölge açısından sorunların çözümü için bir umut işareti olur. Bu tabi Türkiye’nin tutumuyla da alakalı” dedi.

 
EtiketlerMartin SchulzTürkiye
HABER YORUMLARI
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1956

Pasif lik bizden siginmacilarin geçişini görmezden gelin kardeşim bırakırız diye duyuracaginiza biraz siyasi olun bırakın nereye giden gitsin ab üyeliğini münasip

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ASI

Tc nin teklifini .. Monte yaparsin artik Tc de secenek coktur dusunecek olan sizsiniz... beyniniz kurudu soyunuzda yakinda kuruyacaktir

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Tele Ferik

Yorumcularin çoğu ilk firsatta almanci olmak için siraya girer. Yahu Almanyaavrupanin lokomotifi bilgi teknoloji ve demokrasinin kalbi. Paranin babasi. Senin karadenizdeki findiginin fiyatini dahi belirleyen bir ulke. Ucuz naralar atmayin gercekci olun...

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MEFTUN

su seref yoksununu artik konusturmayalim,RESTiMiZi CEKELiM ARTIK..TURKiYE AB NiN OYUNCAGI DEGiL..BU KOPEKLERE DERSiNi VERELiM ARTIK..SALIN GiTSiN BU MULTECiLERi..KOPALIM ARTIK SU AB DALKAVUKLARINDAN.

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Muhittin özakın

Alçak GESTAPO ile aynı kampta olmak bile utanç verici.Kalleş nato...

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Nermin

Vizenizi musatıt niyetinize kıvırınTr bin size ihtiyacı yok sizin kokuşmuş tarihinizi yurdunuzu görmeyede hiç hevesi Yok beyınsizlrr yakında yok olacaksınız tutrumjşsunuz hala vize yakın gelecekte biz göremedekte çocuklarımız görecektırvizeyı tr koyacak size Ama sizin aklınız gözünüze indiği için sadece görebildiklerimizi anlayabiliyor haldesiniz

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osmanoğlu2023

biz neden ab ülkelerine vize uygulamıyoruz özellikle siyasetçilerine???

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Fatih

Hahaha valla bizim laz fíkralari bile bukadar komik deil. Hadi kuyrugunuzu alin ve yaylanin..

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edibe akoğlu

bir sinek vız mi dedi?

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Hasan

3 tane kıçıkırık zengin avrupaya sorgusuz sualsiz gidecek diye vatanımızı satamayız ...kahrolacaksın AB zaten bittin

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Ali Bayram

Gavur .. sen kimsin ki bize şantaj yapiyorsun, senin ab isteyen kimki, geçti eski günler eyyy beyinsiz alman y.. canıncehenneme

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Murat Çalışkan

Çokta fifi

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safayn

Yani Türkiyedeki terör ün arkasında duranlardan biri de biziz diyor. İlginç bu çağdaşlık aşığı şeytan yavrusu bize bunu bastırıyorda; Zavallı Suriye vatandaşları yıllardır bombalanıyor onlar için hiç bir mesajlarını ve yaptıklarını merak ediyorum. Zırlamayın yeter. İşinize bakın. Biz ab falan istemiyoruz. Başınızda PARÇALANSIN. Çüş puştolar.

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Gürhan

Çok da fifi

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Onur TULUMTAŞ

İnan o kadar umrumuzdaydı ki, lütfen alın bizi.

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Levent 15

Soru işaretleri mi?? Ondan bizde AB ile ilgili çok var!

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Ahmet

Tın.cehennemin dibine kadar yolunuz var

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Murat aycicek

Birakalim ozsman göcmenlerl onlar vizesis gelsin biz bunlari Sinirini korumuya mecburmuyuz bunlarin hepsi yalanci. Sahtekar törörüslerin destekcileri gänderelim bunlara bi 20 milyon göcmen avrupa diye birsey olmasin

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Onur

Idami getiremezler merak etmeyin. Ama turk milleti idami birgun getirirse il olarak senin gibi terore destek veren kopekleri asar martin efendi

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Bu

Kapılar açılırsa sen ayakta duracak yer bulamayacaksın

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