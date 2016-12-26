Schulz: Türkiye'nin teklifi hala masamda!

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye vatandaşları için vize serbestisi sağlanması sürecinin hızlandırılması taraftarı olmadığını söyledi.

Alman Funke medya grubuna verdiği röportajda Schulz, “Türkiye, Terörle Mücadele Yasası’nda reform yapmadığı sürece AB’ye vizelerin kaldırılması süreci de devreye giremeyecek” dedi.

TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ HALA MASAMDA DURUYOR

Schulz bu nedenle Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye’ye vize serbestisi başvurusunun masasında durduğunu, parlamentonun ilgili komisyonlarına ulaştırmadığını söyledi. Schulz, “(Teklif) hâlâ masamda duruyor” diye konuştu.

İDAM GELİRSE MÜZAKERELER BİTER

Alman Sosyal Demokrat Parti’den olan Schulz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk yönetiminin uygulamalarının soru işaretlerine yol açtığını belirterek buna örnek olarak basın özgürlüğünün kısıtlanmasını gösterdi. Schulz, “İdam cezasının geri getirilmesi AB’nin temel prensiplerine uygun değil, Türkiye ölüm cezasını geri getirirse, katılım süreci kendiliğinden sona erer” dedi. Öte yandan Türkiye ile müzakerelerin sürmesinin önemine de değinen Schulz, “İfade özgürlüğü ve temel haklarla ilgili yeni başlık açılmasına karşı değilim” dedi.

Temel haklar, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bloke ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Kıbrıs sorununun çözümü için devam eden görüşmelere işaret eden Schulz, kısa bir sürede önemli ilerleme yaşanabileceğini belirterek “Bütün bölge açısından sorunların çözümü için bir umut işareti olur. Bu tabi Türkiye’nin tutumuyla da alakalı” dedi.