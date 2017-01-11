Schneiderlin'in yeni takımı Everton

Manchester United ile Everton, orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'in transferi için 22 milyon sterlin bonservis bedelinde anlaştı.

Schneiderlin'in yeni takımı Everton
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:35
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 27 yaşındaki Fransız oyuncu Morgan Schneiderlin'i transfer etmek için kulübü Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın raporu doğrultusunda ara transfer çalışmalarını sürdüren Everton kulübü, orta saha oyuncusu Schneiderlin'i kadrosuna katmak için Manchester United'a 22 milyon sterlin ödeyecek.








 
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