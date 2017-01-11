Schneiderlin'in yeni takımı Everton

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 27 yaşındaki Fransız oyuncu Morgan Schneiderlin'i transfer etmek için kulübü Manchester United ile anlaşmaya vardı.
Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın raporu doğrultusunda ara transfer çalışmalarını sürdüren Everton kulübü, orta saha oyuncusu Schneiderlin'i kadrosuna katmak için Manchester United'a 22 milyon sterlin ödeyecek.
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:35
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 27 yaşındaki Fransız oyuncu Morgan Schneiderlin'i transfer etmek için kulübü Manchester United ile anlaşmaya vardı.