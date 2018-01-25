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Schalke'ye Dortmund uçağı verdiler!

Schalke e-spor takımı Barselona'ya uçmak üzere geldiği Düsseldorf Havaalanı'nda şok yaşadı.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:39
Schalke'ye Dortmund uçağı verdiler!

Ezeli rakipleri Borussia Dortmund için hazırlanmış, sarı-siyaha boyanmış uçakla Barselona'ya gideceklerini öğrenen sporculardan Tim Latka, Twitter'dan "Bu son mesajım olursa sebebini biliyorsunuz" mesajını uçağın fotoğrafıyla paylaştı.

Alman futbolunun en köklü, en büyük rekabetlerinden biri, belki de birincisi Schalke 04 ile Borussia Dortmund arasındadır. Bu büyük rekabet nedeniyle Schalke'nin e-spor takımı sporcuları Almanya'dan Barselona'ya yürüyerek gitmeyi tercih edecek hale geldiler.

Schalke e-spor takımı, Barselona'da düzenlenen FIFA-e Dünya Kupası'na katılmak üzere İspanya'ya uçmak için Düsseldorf Havaalanı'na geldi. Sporcular, kendilerini Barselona'ya götürecek uçağı apronda görünce şok yaşadılar. Uçak Borussia Dortmund için özel boyanmış, sarı-siyah renkte, kuyruğunda dev bir BVB logosu ve üzerinde "Takım uçağı" yazısı bulunan bir uçaktı

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:39
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