Schalke'den esprili Beşiktaş tweeti

Beşiktaş'ın Çin'de oynadığı Schalke 04 maçı sonrası Alman ekibinin Twitter hesabından güldüren bir paylaşım geldi.

Siyah-beyazlıların 3-2 mağlup olduğu maç sonrası Schalke 04 Türkçe attığı tweette Beşiktaş'ı da etiketleyerek, "Süper hazırlık maçı, teşekkürler Beşiktaş. Verdikleri kupa da muhteşem, dev kadar... Size huzurlu bir dönüş ve başarılı bir sezon dileriz" dedi.

Bu tweet kısa süre içerisinde binlerce kez beğenildi.