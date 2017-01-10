Schalke Badstuber’i kiraladı

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Bayern Münih’ten 27 yaşındaki Alman milli futbolcu Holger Badstuber'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Schalke Badstuber’i kiraladı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 21:34
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Schalke 04 Kulübünden yapılan açıklamada, iki kulübün Badstuber’in sezon sonuna kadar mavi-beyazlı ekibe kiralanması konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, Bayern Münih’in kampından ayrılarak Gelsenkirchen kentine gidecek 27 yaşındaki savunma oyuncusunun burada sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.
Stuttgart ve Bayern Münih altyapılarında yetişen Badstuber, 2009'da Bavyera ekibiyle ilk kez Bundesliga’da forma giydi. Kariyerinde birçok sakatlık geçiren Badstuber, şu ana kadar Bundesliga’da 119, Almanya Milli Takımı'nda ise 31 kez görev yaptı.
 

 
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