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Sayıları yüzde 330 yükseldi!

Türkiye'de satılan elektrikli ve hibrid modellerin sayısı arttı. İlk yarıdaki satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 330 yükseldi. Peki, en çok satan hibrid hangisi?

08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:41
Sayıları yüzde 330 yükseldi!

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) , 2017'nin ilk 6 ayında Türkiye'de gerçekleşen elektrikli ve  hibrid otomotiv satışlarına ilişkin rakamları açıkladı.

Buna göre, bu  yılın ilk yarısında Türkiye'de gerçekleşen elektrikli ve hibrid araç satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 330,79 arttı. 

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında 33'ü elektrikli, bin  380'i de hibrid olmak üzere bu kategorilerde bin 413 araç satıldı. Elektrikli araç satışı geçen yılın aynı döneminde 35, hibrid araç satışı ise 293 olarak  gerçekleşmişti.

HİBRİTTE LİDER MODEL

TEHAD verilerine göre, hibrid otomotiv pazarında en çok ilgi gören  araç modeli Toyota C-HR olarak belirlendi. İlk yarıda bin 203 Toyota C-HR hibrid satıldı.

Haziran ayı itibarıyla pazara adım atan Hyundai Ioniq hibrid ise 23 adetlik satış ile listede yer aldı. Yüzde 100 elektrikli Ioniq ve kablolu hibrid Ioniq modellerinin ise gelecek yıl pazara girmesi bekleniyor.

'10 ARAÇTAN 4'Ü ELEKTRİKLİ OLACAK'

TEHAD Kurucusu Berkan Bayram, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türk  otomobil kullanıcısının hibrid modellere daha fazla ilgi göstermeye başladığının görüldüğünü bildirdi.

Bayram, "Geçen yıl pazarda sadece 6 markanın 9 farklı elektrikli ve  hibrid modeli yer alırken, 2017 yılı itibarıyla bu sayı 11 markanın 24 farklı  modeline yükseldi." ifadelerini kullandı.

Bayram ayrıca, "2011 yılında dünyada sadece 45 bin adet elektrikli araç satışı  gerçekleşmişken, geçen yıl itibariyle bu rakam 2 milyon adede ulaştı. 2025 yılı itibarıyla satılan her 10 araçtan  4'ü elektrikli olacak.'' dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:41
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