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Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…

Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi'nde 6 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz iddiası halkı sokağa döktü. Sokağa dökülen yüzlerce vatandaş, caddeyi trafiğe kapatırken polis, halkı sakinleştirmeye çalışıyor. Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli vatandaşlar zaman zaman Nükhet Coşkun Caddesi'ni trafiğe kapatarak tepki gösterdi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 00:17
Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…

Merkez Bağlar İlçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde oynayan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna, akşam saatlerinde bir kişinin tacizde bulunduğu iddiası, halkı sokağa döktü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine çok sayıda polis sevkedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, öfkeli vatandaşlar okulun içerisinde olduğunu düşündüğü tacizciyi almak istedi.

Vatandaşların içeri girmesine izin vermeyen polise destek için takviye birlikler gönderildi. Polis ekipleri, öfkeli vatandaşlar tacizci kişinin okul bahçesinde olmadığını belirterek, sakinleştirmeye çalıştı. Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli vatandaşlar zaman zaman Nükhet Coşkun Caddesi'ni trafiğe kapatarak tepki gösterdi.

Öfkeli vatandaşların okul çevresinde bekleyişi devam ederken, burada toplanan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Taciz iddiasıyla polis ve mahalle sakinleri arasında başlayan gerginlik sürüyor.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 00:17
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