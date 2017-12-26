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Mısır'da 15 kişinin infazı gerçekleştirildi

Mısır'da askerlerin öldürüldüğü olaylara karıştığı iddia edilen 15 kişi idam edildi.

26 Aralık 2017 Salı 14:18
Mısır'da 15 kişinin infazı gerçekleştirildi

Güvenlik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sina Yarımadası’nda meydana gelen terör saldırıları nedeniyle yargılanan ve haklarında idam kararı verilen 15 mahkum İskenderiye ve Bahire kentlerinde idam edildi.

İnfazların İskenderiye kentinde yer alan Burc el-Arab ve Bahire'deki Natrun Hapishanelerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

İdam edilen sanıkların Sina Yarımadası’nda eylemlerde bulundukları ve tekfirci hareketlere mensup oldukları aktarıldı.

Mısır İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İDAM SAYISI 23'E ÇIKTI

Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi iş başına geldikten sonra 8 kişi idam edilmişti. Söz konusu infazlarla birlikte idam edilenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Mısır'da haklarında nihai hüküm bulunan yaklaşık 30 idam mahkumu dışında ilk derece mahkemelerinin verdiği idam cezalarının sayısı hakkında resmi veri bulunmuyor. Ancak insan hakları örgütleri, ülkede idam cezasına çarptırılan yüzlerce kişi olduğunu belirtiyor.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 14:18
  1. Mısır
  2. idam
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Kafayi kullanip dini kullanip sixi 1300 liraya gecindirenlere ve kardesim esad deyi sonra esadi kotuleyene oy vermesenizde bizde ilerlesek daha iyi ve cevre temizligi ile bkteriler temizlenip bilimde tipta varsa buluslar gelisse ama bu egitim sistemi ve sizi dusundurmeye itmek gerrk
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Kafayi kullanip dini kullanip sixi 1300 liraya gecindirenlere ve kardesim esad deyi sonra esadi kotuleyene oy vermesenizde bizde ilerlesek daha iyi ve cevre temizligi ile bkteriler temizlenip bilimde tipta varsa buluslar gelisse ama bu egitim sistemi ve sizi dusundurmeye itmek gerrk
  • Emekli48Emekli483 sa önce
    Birgün gelirdeinşaallah o ip darbeci pisliğin boynuna da geçer.
  • ramazan özramazan öz3 sa önce
    merhumlara ALLAH rahmet etsin kesinlikle mazlum kişileri katletiler.şehit oldukları düşüncesindeyim
  • SabriSabri3 sa önce
    Dunyadan ses seda yok.
  • OkOk3 sa önce
    Allah'im sucsuz yere asilmasina karar veren o zalim insanlara oyle bir bela ver ki tum dunya anlasin kim suclu oldugunu .......
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Sisi sonunu hazırlıyor, akıbeti berbat olacak.
  • KemalKemal4 sa önce
    Nedir bu müslüman ülkelerin cektiyi Sadece biz müslümanlardaBirbirimizi öldürüyor kelle kesiyor .......

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