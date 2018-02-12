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Sayı artıyor 47 kişi karantinada… Nörovirüs alarmı

Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında, "nörovirüs" adı verilen virüsün 17 kişiye daha bulaşmasıyla ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194'e ulaştı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 23:08
Sayı artıyor 47 kişi karantinada… Nörovirüs alarmı

Yonhap ajansının haberine göre, organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, 17 kişinin daha virüsten etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, virüsün Pyeongchang kentinde 8, Gangneung kentinden 9 kişiye bulaştığını doğruladı.

47 KİŞİ KARANTİNADA

Virüsün görüldüğü 194 kişiden 147'sinin iyileştiğini ve karantinadan çıkarıldığını bildiren yetkililer, 47 kişinin ise karantinada tutulduğunu ifade etti. Yetkililer, virüsün olimpiyatlarda yarışan hiçbir atlete bulaşmadığını belirtti.

Olimpiyatlar öncesinde virüsü taşıdığı endişesi bulunan bin 200 güvenlik görevlisi görevden alınırken, güvenliğin sağlanmasına Güney Kore Ordusunun destek verdiği kaydedildi.

UYARI YAPILDI

Oyunların düzenlendiği her yere, kişilere ellerini yıkaması ve dezenfekte etmesi uyarısında bulunan işaretler yerleştirildi.  Şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs için tıbbi tedavi gerekmiyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 23:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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