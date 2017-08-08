Sayı açıklandı... Filistin'de kahredici rakam...

Filistin genelinde işsizlik oranının yüzde 29'a yükseldiği bildirildi.

Filistin İstatistik Merkezi'nin yayımladığı rapora göre, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yılın ikinci çeyreğinde işsiz sayısı 396 bin 400 kişiye ulaştı.

Buna göre, Filistin genelinde işsizlik oranı yüzde 29 seviyesine çıktı.

Raporda, özellikle 11 yıldır İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki verilerin yüksekliği dikkati çekti.

Bölgesel dağılımda, 216 bin 900 kişinin işsiz olduğu Gazze Şeridi'nde yüzde 44'ü bulan işsizlik oranı, Batı Şeria'da yüzde 20,5 olarak tespit edildi.

Raporda, Filistin genelinde işsizlik oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 27,1; 2016 yılında ise yüzde 26,9 olduğu hatırlatıldı.