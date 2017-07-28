Saygınlar Türkmenistan İnşaat Projelerinin Yük Taşıma Adresi Oldu

Saygınlar, Uzun yıllardır Ortadoğu yük taşımacılığındaki deneyimlerini Türkmenistan nakliye çözümlerine aktaran Saygınlar Nakliyat; Türkmenistan taşımalarında istikrarlı şekilde taşıma kapasitesini günden güne artırarak yükselişine devam ediyor. Türk müteahhitlerin Türkmenistan'da aldığı inşaat projelerinin nakliyesini karayolundan özmal araçlarıyla taşıyor. Türkmenistan'ın Türkmenbaşı, Aşkabat, Mary, Balkanabat, Türkmenabat İllerinde bulunan inşaat projelerinin nakliyesi Saygınlar Nakliyat tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkmenistan karayolu nakliye güzergahı olarak Türkiye - İran - Türkmenistan güzergahı ve Gürcistan - Azerbaycan - Türkmenistan üzeri iki güzergahı da aktif şekilde kullanmaktadır. Yüklerin kısa sürede teslimatını sağlamak için en iyi şekilde organize edilmiş operasyonel yapısıyla yükleri güvenle varış noktasına ulaştırmaktadır.

Türkmenistan'da devam eden taşımalarımız Türkiye'nin İstanbul, Ankara ilinden Türkmenistan'ın Aşkabat, Türkmenbaşı, Türkmenabat, Mary, Balkanabat gibi İllerine inşaat projelerinin hızla sürdürebilirliği adına inşaat malzemelerini taşıyoruz. Planlı şekilde organize edilen bu süreç operasyon bölümümüz tarafından en iyi şekilde organize edilmektedir.

Yatırımlarını özmal araç sayısını günden güne yükselterek ve filosunu yenileyen Saygınlar; profesyonel olarak taşımacılık sektöründe yükselen isimler arasındadır.

Türkmenistan nakliye çözümlerinde genç araç filosu ile kuru yük taşıma, frigo, parsiyel ve lowbed taşıma çözümleri sunuyoruz.

Frigo soğutmalı araçlarımızla yaptığımız taşımalar gıda ürünleri içerisinde yer alan balık, tavuk, et, konserve, sağlık malzemeleri gibi ürünlerin Türkmenistan'a frigo nakliyesini yapıyoruz.

Lowbed taşımalarımızda ağır nakliye ve gabari dışı yükleri başarılı şekilde Türkiye'den Türkmenistan'a taşıyoruz.

Düzenli olarak İstanbul depomuzdan Türkmenistan'a haftalık parsiyel servislerle planlı sevkiyat çözümleri sunuyoruz.

Çalıştığımız Diğer Ülkeler: Özbekistan, Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Ürdün, Lübnan, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'dır.

Haber Kaynağı: Saygınlar Nakliyat