‘Saygı gösterilmeli’ diyen konuk başbakan direk söyledi… ‘Desteklemiyoruz!’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında, Ankara'da Türkiye-Macaristan İş Forumu düzenlendi. Foruma, Başbakan Yıldırım ve Macar mevkidaşı Orban'ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yle Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, toplantının açılışında konuştu. iki başbakan daha sonra ise ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım Macaristan'ı komşu gibi gördüğümüzü ve 15 Temmuz dayanışması için teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

'AB'NİN HIZLI HAREKET ETMESİ LAZIM'

Başbakan Yıldırım konuşmasında AB- Türkiye ilişkilerine vurgu yaparak şunları söyledi: Macaristan 16 Temmuz sabahı tereddütsüz destek verdi. Son dönemde iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretler de ilişkimize olumlu katkı sağlamaktadır. TİKA işbirliği çalışmaları da memnuniyet vericidir. Gülbaba Türbesi restorasyonu inşallah bu yıl tamamlanacak ve Cumhurbaşkanımız açılışını yapacak. Ortak sınırlarımız olmasa da Macaristan'ı komşumuz olarak görüyoruz. Turizmde beklediğimiz gelişmeyi göremiyoruz ancak geçici olduğunu düşünüyoruz. Kısa zamanda eski günleri yakalamayı ümit ediyoruz inşallah.Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömülü olduğu Zigetvar Türbesinin yerinin tespiti için gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade ettiler. Bunun için de teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin geçmişi çok uzun. 40 yılı aşan bir süreden beri, neredeyse yarım asırdır Türkiye, Avrupa Birliğine ortak olmaya çalışıyor. Sonradan gelenler geldi geçti. Biz hala görüşmeye devam ediyoruz. Bizim buradaki bakışımız çok net, Avrupa Birliği özellikle İngiltere'nin 'çıkma' kararından sonra tekrar düşünmeli, gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koyması, kafa karışıklığını bir kenara bırakması lazım. Biz bunu öneriyoruz. Türkiye samimiyetle birliğe üye olmak istiyor. Biz samimiyiz, artık ama bu iş uzadıkça işin olabilirliği sorgulanmaya başlanıyor. Bizde bir laf vardır, 'Fazla naz aşık usandırır.' Avrupa Birliğinin bu konuda biraz daha hızlı hareket etmesinde fayda var."



ORTAK ÜNİVERSİTE KURULACAK

Macaristan Başbakanı Victor Orban ise konuşmasında şöyle konuştu: "Başbakan Binali Yıldırım'ın da dediği gibi Türklerle Macarlar arasında büyük bir bağ var. Macaristan'da hamam adeti vardır ve benim gittiğim hamamda da Kerim Paşa yazmaktadır. Birbirimizin tarihi iç içedir. Burada kendimi evimde gibi hissettim. Diplomasi de önemli şeyler söz konusu. Macaristan ve Türkiye NATO'nun kararlı üyeleridir. Türkiye Avrupa'nın önemli müttefiklerinden birisi. Uluslarası mücadelede Türkiye'nin çabaları için Başbakan Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Türkiye'nin istikrarlı olması Avrupa'nın da menfaatinedir.İki ülkenin ortak üniversite ve lise kurması konusunda görüş birliğine vardık. Çalışma yapılacak."

BÖYLESİ BÜYÜK BİR GÜCE AVRUPA'NIN GEREKLİ SAYGI GÖSTERMESİ LAZIM

Türkiye'yle müzakereleri desteklediklerini vurgulayan Orban, şunları söyledi: "Çok önemli konu, ciddi bir konu. Sadece müzakereler değil, bu konuya sağduyuyla bakarsak Türkiye, çok kısa sürede en büyük güç olacak 'Avrupa' diye adlandırdığımız bölgede. Sizler 80 milyonsunuz ve kısa sürede 100 milyon olacaksınız. Büyüyorsunuz, nüfus artıyor. Birçok Avrupa ülkesinde buna karşılık nüfus azalmakta ve şüpheler var gelecekle ilgili. Doğru okuduysam sizlerin amacı, 6 yıl sonra 2023'e dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olmak; olacaktır. Ordusu, dünyanın en güçlü ordularından biri. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Bir müzakere başladıysa bunu saygılı bir şekilde sürdürmek lazım. Kısa vadeli, iç politikanın çıkardığı 'askıya alma', 'dondurma' gibi şeyleri kesinlikle desteklemiyoruz. Avrupa'nın Türkiye'yle büyük bir anlaşmaya ihtiyacı var. Böylesine büyük bir güce Avrupa'nın hak ettiği saygıyı göstermesi lazım. Türkiye ile bütün müzakereleri destekliyoruz"

"MUTLAKA VİZE KOLAYLIĞINI DİKKATE ALMAMIZ LAZIM"

Türkiye-Macaristan İş Forumu'nun açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Yıldırım, "Darbe girişiminin amacı, Türkiye'nin demokrasisini yok etmek, Türkiye'nin geleceğini karartmaktı. Milletimizin cesareti, Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ve hükümetimizin kararlılığıyla Allah'a şükür; bu alçak darbe girişimini başarısızlığa uğrattık. Aslında 15 Temmuz darbe girişimi aynı zamanda Türkiye'nin gerçek dostlarının da kimler olduğunu görmesine de bir imkan sağladı. O gecenin aydınlığında biz, gerçek dostlarımızı gördük. Onlardan biri de Macaristan'dı. Macaristan, çok ve net bir şekilde bu darbede Türk hükümetinin ve milletinin yanında yer almış ve darbeyi en şiddetli şekilde kınamıştır. Bu tutumunuz, Türk milleti tarafından takdirle karşılanmış olup, asla unutulmayacaktır" diye konuştu. Macaristan'la vizelerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Ben İstanbul'dan memleketim Erzincan'a 1,5 saatte gidemiyorum; ama Budapeşte'ye 1,5 saatte gidebiliyorum. İç hatlardan daha kolay Macaristan'a ulaşım var. Bu tamam; ama vizelere gelince orada biraz duralım. Vizelerde sıkıntı var Sayın Başbakan. Vizeleri iş adamlarından başlamak üzere biraz gevşetmemiz lazım. Sadece havayolunun, karayolunun, bağlantıların kolay olması yetmiyor. İnsanların da seyahatini kolaylaştıracak tedbirler lazım. Avrupa Birliği, Schengen rejimi bunlar anlaşılabilir; ama biz ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsak mutlaka vize kolaylığını dikkate almamız lazım" dedi.

"BU, AB'NİN AYIBI"

Türkiye'nin, AB'yle tam üyelik müzakereleri yapıp, vize muafiyeti olmayan tek ülke olduğunu belirten Yıldırım, "Bu, AB'nin ayıbı, diye düşünüyorum. Daha müzakereye başlamayan ülkelere bile vize muafiyeti uygulayan Avrupa, 40 yıldan fazla bir süredir tam üyelik müzakereleri yapan Türkiye'ye elinden gelen zorluğu göstermeye devam ediyor. Geçen yıl 18 Mart'ta başladığımız, anlaştığımız vize kolaylığına yönelik anlaşma, ne yazık ki mürekkebi kurumadan yürürlükten kalktı. Bu, Türkiye'nin AB hakkındaki ilk hayal kırıklığı değil; son da olmayacak" diye konuştu.

"GEÇEN YIL 19 BİNDİ, ŞİMDİ 14 BİN CİVARINDA"

Macaristan'ın, Balkanlar'ın kalbinde olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Etrafında bütün Balkan ülkeleri var. O bakımdan bir anlamda Macaristan, Balkanlar'ın istikrarını ve güvenini de temsil eden önemli bir ülke. Bu ilişkilerde verimli sonuçlar elde edebileceğimize yürekten inanıyorum. Bu ziyaret, zannediyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacak. Bu buluşma sonrasında Türk-Macar yatırımcıların yeni bir atılım içerisine gireceklerine inanıyorum. Bu sene zaten ticarette ciddi bir canlanma görüyoruz. Yüzde 30 civarında, yılın ilk 5 ayında bir artış söz konusu. Bu, cesaret verici bir gelişme; ama maalesef turizm için aynı şeyi söyleyemiyorum. Turizmde ilk 4 ayın rakamları, bir önceki yılın da altında gerçekleşti. Geçen yıl 19 bindi, şimdi 14 bin civarında gerçekleşti. Bunun nedenleri üzerinde durmamız icap eder"

"TÜRKİYE, AB'NİN GÜVENLİĞİNİ TEMİN EDEN BİR ÜLKE"

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Türkiye ve Macaristan, bir yandan AB bir yandan Balkanlar bölgesinde güvenin ve istikrarın en önemli iki ülkesidir. Türkiye de bulunduğu konum itibariyle sadece Balkanlar değil, AB'nin güvenliğini de bir anlamda temin eden bir ülkedir. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan savaş ve karışıklıkların Avrupa'ya sirayet etmemesi eğer bugün mümkünse bunun en önemli sebebi, Türkiye'nin bu bölgede olayları kontrol ediyor olması ve mülteci akınını durduruyor olmasıdır. Ancak bunu, Avrupalı dostlarımızın çok iyi takdir ettiklerini söylemek, mümkün değil. Türkiye, bölgede istikrar adası olmaya devam edecek"