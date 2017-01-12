Sayan: Şimdi de CHP ile ülkeye operasyon yapılıyor

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YENİAKİT.COM.TR - CHP'nin anayasa değişikliği teklifi görüşmelerini sabote etmek için Meclis'te yaptığı taşkınlıklara gönderme yapan eski CHP'li Savcı Sayan, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar tutmayınca şimdi de CHP ile Türkiye'ye operasyon yapıldığını yazdı.

'Terör örgütü DAEŞ'e yardım' yalanının tutmadığını belirten Sayan, Suriye'de sıkıştırma, Rusya ile kapıştırma ve dolar oyununun başarısız olduğunu ifade ederek Türkiye'ye şimdi de CHP ile operasyon yapıldığını bildirdi.

Savcı Sayan'ın tweeti şöyle:

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