Sayan: Geçersiz çıkan oy kesin...

YENİAKİT.COM.TR - Meclis Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.
Eski CHP'li Savcı Sayan, geçersiz sayılan oy için tweet attı. "Geçersiz çıkan oy kesin Kemal Beyindir..." ifadelerini kullanan Savcı Sayan, "Ama yine de gelişme var hiç kullanmamaktan iyidir" diye yazdı.
İşte o tweet:
KENDİNE OY VEREMEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğu seçimde oy kullanamayarak kendine oy verememişti.
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