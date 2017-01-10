Sayan: Geçersiz çıkan oy kesin...

Eski CHP'li Savcı Sayan, anayasa değişiklik teklifi oylamasında geçersiz çıkan oy için paylaşımda bulundu.

Sayan: Geçersiz çıkan oy kesin...
Eklenme: 10 Ocak 2017, 01:54
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YENİAKİT.COM.TR - Meclis Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Eski CHP'li Savcı Sayan, geçersiz sayılan oy için tweet attı. "Geçersiz çıkan oy kesin Kemal Beyindir..." ifadelerini kullanan Savcı Sayan, "Ama yine de gelişme var hiç kullanmamaktan iyidir" diye yazdı.

İşte o tweet:

KENDİNE OY VEREMEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğu seçimde oy kullanamayarak kendine oy verememişti.

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Etiketleranayasasavcı sayankemal kılıçdaroğlu
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