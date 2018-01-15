Savunmadaki kritik eğitimler sanallaşıyor

Türkiye’nin yazılım tabanlı yüksek teknoloji şirketi HAVELSAN, en uzun süreli başarılı iş ortağı olarak ödüllendirdiği BİTES ile daha önce yaptığı iş birliğini önümüzdeki dönemde de sürdürecek.

İki şirket, eğitim ve simülasyon teknolojileri alanlarında güç birliği ve Ar-Ge projeleri geliştirme yolunda iş birliği yapacak.

Söz konusu anlaşmaya HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar ve BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun imza attı. İmza törenine Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Yakup Taşdelen ile SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş da katıldı.

SSM’nin sanayileşme politikalarına uygun olarak Türkiye’deki simülasyon ve eğitim teknolojilerinde önde gelen iki önemli savunma sanayisi şirketinin yaptığı iş birliğinin uluslararası pazarlara yönelik çalışma ve projelere destek olması öngörülüyor.