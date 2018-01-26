Savunmada yerlilik yüzde 65'e yükseldi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zeytin Dalı Harekatı ve operasyonda kullanılan yerli silahların operasyondaki başarısına dikkat çekerek, “Milli duruş, yerli vuruş” dedi. Harekat hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Özlü, Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu dikkat çekti. Özlü, “Küresel güçlerin oyun alanı haline getirilen bölgede bir yandan üretilen kukla terör örgütleriyle askeri mücadele ederken, diğer yandan da bu örgütlerin ipini tutan sözde dost ve müttefik ülkeler ile siyasi mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

BAĞIMLILIK ZAYIF KARNIMIZDI

“Bu mücadelede en önemli eksiğimiz silahtan; mühimmata, insansız hava aracına kritik savunma unsurlarında dışa bağımlı olmamızdı” diyen Özlü, şöyle konuştu:

“Bu dışa bağımlılık, mücadelemizin zayıf karnıydı. Bu coğrafyada kendi milli ve yerli unsurlarımıza dayanmadan, bunlardan güç almadan söz sahibi olamayacağımızı net olarak gördük. Tablo açıktı, ülkemizin savunmasında yabancı güçlere bel bağlayamazdık. Çünkü sadece yabancı silahlarla ülke savunması sürdürülebilir bir durum değildir. Savunmada dışa bağımlılık, en alt düzeyde, en minimum düzeyde tutulmalı, Türkiye, kendi harp silahlarını ve teçhizatını üretmek ve kendi silahlarıyla caydırıcı olmak zorundaydı.”

KAPI KAPI DOLAŞMIYORUZ

TSK’nın modernizasyonu konusunda, son yıllarda önemli mesafeler alındığını hatırlatan Özlü, “Yerli ve milli üretim için bütün kaynaklarımızı seferber ettik. Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak projeleri, birer birer hayata geçirmeye başladık. Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 65’e kadar çıkardık. Bugün silahlı insansız hava araçlarından güdümlü füzelere, kritik silah ve mühimmatlara kadar pek çok ürün için artık kapı kapı dolaşmıyoruz. Bölgede teröristlere her türlü desteği veren ülkelere ‘Bize silah verin de sizin teröristleri vuralım’ demiyoruz. Güçlü bir ülke olarak, kendi çıkarlarımız doğrultusunda kararımızı veriyoruz, irademizi ortaya koyuyoruz ve gerekin yapıyoruz. Milli duruyoruz, yerli vuruyoruz” dedi.

SİYASETTEKİ MİLLİ TAVRIN YANSIMASI

Zeytin Dalı Operasyonunda kullanılan yerli silahlara dikkat çeken Bakan Faruk Özlü, “Kahraman ordumuzun topraklarımız dışındaki üstün harekât kabiliyetini göstermesinin yanı sıra, askerlerimizin kullandığı yerli ve milli silahlarla da dikkat çekmektedir. Milli imkânlarımızla ve kendi insan kaynağımızla ürettiğimiz silahların teknolojisi, dünyadaki örnekleriyle yarışmaktadır. Milli duruşumuzu, milli silahlarımızla tahkim ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu konudaki hassasiyeti ve talimatları, yerli savunma sanayii konusunda aldığımız mesafenin dinamosu olmuştur. Siyasetteki milli duruşumuzu, savunmadaki yerli vuruşumuzla güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

PROJE YAĞIYOR

Yerli silah ve mühimmat konusunda KOBİ’lere güvendiklerini söyleyen Bakan Özlü, “Yüksek teknoloji ve savunma sanayiine yönelik, KOBİ’lerimize destek olduk. Bunun karşılığını da almaya başladık. Yerli ve milli teknoloji seferberliğinde, özellikle KOSGEB’e, KOBİ’lerimiz tarafından proje yağıyor. KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek vermeye başladık. Siber güvenlik, haberleşme, uydu teknolojileri, savunma araç ve yazılımlarını Türkiye’de üretiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Şafak